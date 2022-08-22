侵烏半年逢烏國慶 俄擬戰俘審訊騷「贈興」

澤連斯基上周六發表演說向國民示警，指俄方或趁周三烏克蘭獨立日「嘗試做一些特別醜惡、特別殘忍的事」，表明烏克蘭人民必不能任由俄國在這時機「散播沮喪和恐懼」。哈爾科夫州長宣布，在獨立日當天，全國第二大城市哈爾科夫會由平日的晚十朝六宵禁改為全日戒嚴，呼籲市民屆時「留在家裏，注意警報」。

烏克蘭國防部情報總局上周五（19日）稱，俄軍擬在圍城82天後攻陷的南部港口重鎮馬里烏波爾舉行「審訊騷」（show trial），屆時會將亞速鋼鐵廠的烏軍戰俘困進金屬籠中受審。審訊場地會是馬里烏波爾室內愛樂團音樂廳。本月較早前有匿名記者發表片段，顯示音樂廳內部正進行改裝，舞台上架設用直徑20毫米金屬條造的籠子，當時已被估計是用來審犯。

烏無人機再襲俄黑海艦隊總部

另外，俄軍黑海艦隊在克里米亞半島的總部上周六早上再遭烏克蘭無人機攻擊，無人機被擊落，未釀成傷亡。基地位處的塞瓦斯托波爾也有鄰近地方發生幾宗爆炸。克里米亞居民擔心，烏克蘭會趁國慶加強攻擊當地，突顯抗戰成功。

（路透社/新聞周刊/衛報/烏通社）

（俄軍侵烏）