俄極右理論家女兒被炸死 疑中副車 杜金被指跟克宮軍方關係密切 學說助長侵烏

【明報專訊】被認為對俄羅斯總統普京的想法甚至在俄軍侵烏上具有影響力的俄羅斯極右政治理論家杜金（Aleksandr Dugin），其女兒達里婭上周六（20日）晚在莫斯科市郊遭汽車炸彈襲擊身亡。消息指事發前杜金與女兒出席同一活動，在最後時刻才決定分開回家，出事汽車也是其名下，外界揣測杜金本人可能才是真正的暗殺目標。杜金提倡「新歐亞主義」以恢復俄羅斯大國榮光，外界認為他跟克宮以至俄羅斯軍方關係密切，甚至相信其主張是侵烏戰爭的其一理論基礎。
俄羅斯傳媒指，達里婭（Darya Dugina）在當地時間前晚約9時半駕駛至莫斯科以西約20公里時，座駕發生強烈爆炸，她當場身亡，終年29歲，警方指爆炸由汽車上的炸彈引發。塔斯社引述達里婭友人、右翼保守社會運動「俄羅斯視界」領導人克拉斯諾夫（Andrei Krasnov）稱，事發時達里婭在一條高速公路上駕駛至莫斯科州大維亞焦梅鎮附近，爆炸後車身馬上起火。目擊者指起火汽車撞向欄杆，碎片散滿路上。
出事座駕杜金名下 父女原擬同行
克拉斯諾夫又指，出事汽車其實是杜金座駕，只是當天由達里婭取用，事發時杜金乘坐另一輛車往相反方向。事發後杜金趕往現場，網上流傳影片顯示他面對在地上焚燒的汽車碎片，跟執法人員交涉時顯得茫然無措。
克拉斯諾夫宣稱，據其了解，襲擊目標可能是杜金本人，又或同時是他父女二人。俄媒112則報稱，事發前杜金父女共同出席一場活動，原計劃同車回程，但杜金最後臨時決定與達里婭分別離開。
烏否認涉案 指涉俄內部政爭
外界關注烏克蘭是否涉案。烏東自稱獨立的親俄「頓湼茨克人民共和國」領袖普希林譴責「烏克蘭政權的恐怖分子試圖消滅杜金」。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則稱，假如調查迹象顯示烏克蘭涉案，矛頭將指向基輔採取的「國家恐怖主義」政策。烏克蘭否認涉事，總統辦公室顧問波多利亞克主張事件源於俄羅斯國內的「政治派系鬥爭」，是對侵烏支持者的「報應」。
杜金是俄羅斯其一最為西方關注的極右政治理論家，1997年發表《地緣政治的基礎》一書，闡述其「新歐亞主義」（Neo-Eurasianism）論述，主張俄羅斯與西方的對立屬陸權與海權的鬥爭。在俄軍侵烏後，他再發表「烏克蘭問題的地緣政治根源」一文，強調控制烏克蘭對俄羅斯大國地位的重要性。
西媒稱「普京大腦」 專家質疑誇張
研究俄羅斯歷史的紐約大學學者伯班克（Jane Burbank）指，杜金的「新歐亞主義」學說經俄羅斯軍方研究院資助供俄軍人員閱讀，影響很多俄羅斯軍方和外交精英的思維方式。另一俄羅斯研究專家巴爾巴辛（Anton Barbashin）2014年的《外交事務》文章被起題為「普京大腦」，這稱呼隨後被西方傳媒廣泛引用，但被學界質疑誇大杜金的實際影響力。巴爾巴辛也後來坦言不同意「普京大腦」說法，更指杜金因早年激進言論，近期已被邊緣化，且轉趨低調。
杜金父女先後同被美國制裁
杜金被美國認為是2014年俄羅斯吞併克里米亞的幕後重要推手，於翌年對他施以制裁。
被殺的達里婭有份宣揚父親的政治理論，跟父親一樣支持侵烏，曾撰文警告烏克蘭若加入北約將會被「毀滅」，3月步父親後塵，同被美國制裁。
（塔斯社/CNN/衛報/BBC/美國之音）
（俄軍侵烏）
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