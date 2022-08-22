俄極右理論家女兒被炸死 疑中副車 杜金被指跟克宮軍方關係密切 學說助長侵烏

俄羅斯傳媒指，達里婭（Darya Dugina）在當地時間前晚約9時半駕駛至莫斯科以西約20公里時，座駕發生強烈爆炸，她當場身亡，終年29歲，警方指爆炸由汽車上的炸彈引發。塔斯社引述達里婭友人、右翼保守社會運動「俄羅斯視界」領導人克拉斯諾夫（Andrei Krasnov）稱，事發時達里婭在一條高速公路上駕駛至莫斯科州大維亞焦梅鎮附近，爆炸後車身馬上起火。目擊者指起火汽車撞向欄杆，碎片散滿路上。

出事座駕杜金名下 父女原擬同行

克拉斯諾夫又指，出事汽車其實是杜金座駕，只是當天由達里婭取用，事發時杜金乘坐另一輛車往相反方向。事發後杜金趕往現場，網上流傳影片顯示他面對在地上焚燒的汽車碎片，跟執法人員交涉時顯得茫然無措。

克拉斯諾夫宣稱，據其了解，襲擊目標可能是杜金本人，又或同時是他父女二人。俄媒112則報稱，事發前杜金父女共同出席一場活動，原計劃同車回程，但杜金最後臨時決定與達里婭分別離開。

烏否認涉案 指涉俄內部政爭

外界關注烏克蘭是否涉案。烏東自稱獨立的親俄「頓湼茨克人民共和國」領袖普希林譴責「烏克蘭政權的恐怖分子試圖消滅杜金」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則稱，假如調查迹象顯示烏克蘭涉案，矛頭將指向基輔採取的「國家恐怖主義」政策。烏克蘭否認涉事，總統辦公室顧問波多利亞克主張事件源於俄羅斯國內的「政治派系鬥爭」，是對侵烏支持者的「報應」。

杜金是俄羅斯其一最為西方關注的極右政治理論家，1997年發表《地緣政治的基礎》一書，闡述其「新歐亞主義」（Neo-Eurasianism）論述，主張俄羅斯與西方的對立屬陸權與海權的鬥爭。在俄軍侵烏後，他再發表「烏克蘭問題的地緣政治根源」一文，強調控制烏克蘭對俄羅斯大國地位的重要性。

西媒稱「普京大腦」 專家質疑誇張

研究俄羅斯歷史的紐約大學學者伯班克（Jane Burbank）指，杜金的「新歐亞主義」學說經俄羅斯軍方研究院資助供俄軍人員閱讀，影響很多俄羅斯軍方和外交精英的思維方式。另一俄羅斯研究專家巴爾巴辛（Anton Barbashin）2014年的《外交事務》文章被起題為「普京大腦」，這稱呼隨後被西方傳媒廣泛引用，但被學界質疑誇大杜金的實際影響力。巴爾巴辛也後來坦言不同意「普京大腦」說法，更指杜金因早年激進言論，近期已被邊緣化，且轉趨低調。

杜金父女先後同被美國制裁

杜金被美國認為是2014年俄羅斯吞併克里米亞的幕後重要推手，於翌年對他施以制裁。

被殺的達里婭有份宣揚父親的政治理論，跟父親一樣支持侵烏，曾撰文警告烏克蘭若加入北約將會被「毀滅」，3月步父親後塵，同被美國制裁。

（塔斯社/CNN/衛報/BBC/美國之音）

（俄軍侵烏）

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