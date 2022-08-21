烏軍連襲克里米亞 癱瘓黑海艦隊一半戰機

被俄吞併的克里米亞半島的薩基空軍基地（Saki）本月9日發生多次爆炸，至少8架戰機被摧毁，之後克里米亞多處軍事基地和軍火庫先後發生爆炸起火。路透社前日引述西方官員指出，烏克蘭持續深入俄軍防線，對俄羅斯後勤支援產生實質影響，同時「對俄羅斯領導層產生重大心理衝擊」，該官員說：「我們現在評估，8月9日薩基機場事件造成黑海艦隊一半以上的海軍戰機無法運作。」 英國國防部本月12日在情報更新中稱，雖然俄羅斯機隊在爆炸中只折損小部分，但海軍的空中戰力已被大大削弱。

俄突關「北溪一號」3日停「維修」

西方官員稱，黑海艦隊已縮減至只是一支「海岸防衛艦隊」，且短期內不太可能對烏克蘭港口城市敖德薩發動攻擊，戰爭現處於「接近停滯時刻」。官員說：「雙方地面部隊都沒有足夠集中的地面戰鬥力來發動有效的進攻行動。」

此外，俄羅斯天然氣工業股份公司前日突以維修為由，宣布天然氣管道「北溪一號」自8月31日至9月2日關閉3天，其間停輸氣至歐洲，之後將恢復至現時流量，即相當於最高運輸量約兩成。俄羅斯自6月起已削減供氣，「北溪一號」今年7月也曾關閉維修。

（路透社/BBC）

（俄軍侵烏）