柬稱全力營救 拘多名人口販子 40賭場越工跳河逃回國 中國籍經理被捕

【明報專訊】多個國家地區民眾被「賣豬仔」至柬埔寨等東南亞國家事件持續發酵，柬埔寨副首相兼內政大臣韶肯上周五（19日）表示，正協助淪為人口販運受害者的外國人，並核查全國在柬居住外國人情况，當局日前已拘捕多名人口販運疑犯。當局又表示，40名被迫在柬埔寨賭場無薪工作的越南人上周四跳河游水成功逃回越南，事件中一名中國籍賭場經理被捕。
全國核查在柬居住外國人
韶肯（Sar Kheng）前天表示，除外國使領館人員外，柬埔寨內政部正全國核查所有在當地居住外國人的狀况，並集中搜尋受害於人口販運的外國人。他說，甘丹（Kandal）和西哈努克（Preah Sihanoukville）兩省警方上周四已核查當地酒店、租住物業及賭場的外國住客和職員，當中多人因涉嫌組織人口販賣被捕，一些受害人已獲得保護。
韶肯未有交代實際被捕人數及國籍，僅指受害外國人供稱他們被高薪工作條件吸引到柬埔寨，但是抵埗後卻「被迫從事他們不同意的非法工作」。
韶肯又稱，上周四甘丹省「金鳳娛樂城」賭場40名員工跳進巴薩河（Bassac River）的柬越交界支流，游了70米成功逃回國，其中40人沒有入境柬埔寨的紀錄。報道稱，該賭場為華人管理，被捕的經理也為中國籍。網媒《越南快訊》（VnExpress）報道，試圖逃出賭場的越南人有42名，其中一人在河中被冲走失蹤，另一人遭守衛捉回。
守衛持鐵棍追打 1人失蹤
報道引述越南安江省邊防部隊指揮部官員黎玉俊（譯音）表示， 成功逃出生天的40人包括35男5女。其中20歲女子段氏玉葉（譯音）獲救後表示，他們早上約10時逃走，當時青壯男士分批在前衝擊7至8名賭場守衛，或殿後投擲燃燒彈，以掩護中間的婦女。賭場方面一開始反應不過來，1分鐘後才有大漢持鐵棍追打他們。柬埔寨傳媒稱，同日下午亦有一些華人也試圖逃出賭場。
段氏玉葉憶述，今年4月與丈夫被較原本高3倍的薪酬吸引到柬埔寨從事電腦工作，但抵埗後卻被指示利用假帳戶在約會遊戲中騙取金錢，若拒絕會被虐打，但她數月來業績遠達不到約10萬港元的要求，遭威脅處以電刑，因此被迫每天加班至14小時，形容恍如「置身地獄」。
領導逃走行動的30歲男子范阮英俊（譯音）則稱，自己是為還清賭債而到柬埔寨賭場工作，其間有獲發工資，但因不滿華人主管虐待同胞，包括企圖轉售一名因病重而無法工作的越南人，憤然策動集體逃走計劃。
（華盛頓郵報/越南快訊/中央社/金邊郵報）