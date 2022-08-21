柬稱全力營救 拘多名人口販子 40賭場越工跳河逃回國 中國籍經理被捕

全國核查在柬居住外國人

韶肯（Sar Kheng）前天表示，除外國使領館人員外，柬埔寨內政部正全國核查所有在當地居住外國人的狀况，並集中搜尋受害於人口販運的外國人。他說，甘丹（Kandal）和西哈努克（Preah Sihanoukville）兩省警方上周四已核查當地酒店、租住物業及賭場的外國住客和職員，當中多人因涉嫌組織人口販賣被捕，一些受害人已獲得保護。

韶肯未有交代實際被捕人數及國籍，僅指受害外國人供稱他們被高薪工作條件吸引到柬埔寨，但是抵埗後卻「被迫從事他們不同意的非法工作」。

韶肯又稱，上周四甘丹省「金鳳娛樂城」賭場40名員工跳進巴薩河（Bassac River）的柬越交界支流，游了70米成功逃回國，其中40人沒有入境柬埔寨的紀錄。報道稱，該賭場為華人管理，被捕的經理也為中國籍。網媒《越南快訊》（VnExpress）報道，試圖逃出賭場的越南人有42名，其中一人在河中被冲走失蹤，另一人遭守衛捉回。

守衛持鐵棍追打 1人失蹤

報道引述越南安江省邊防部隊指揮部官員黎玉俊（譯音）表示， 成功逃出生天的40人包括35男5女。其中20歲女子段氏玉葉（譯音）獲救後表示，他們早上約10時逃走，當時青壯男士分批在前衝擊7至8名賭場守衛，或殿後投擲燃燒彈，以掩護中間的婦女。賭場方面一開始反應不過來，1分鐘後才有大漢持鐵棍追打他們。柬埔寨傳媒稱，同日下午亦有一些華人也試圖逃出賭場。

段氏玉葉憶述，今年4月與丈夫被較原本高3倍的薪酬吸引到柬埔寨從事電腦工作，但抵埗後卻被指示利用假帳戶在約會遊戲中騙取金錢，若拒絕會被虐打，但她數月來業績遠達不到約10萬港元的要求，遭威脅處以電刑，因此被迫每天加班至14小時，形容恍如「置身地獄」。

領導逃走行動的30歲男子范阮英俊（譯音）則稱，自己是為還清賭債而到柬埔寨賭場工作，其間有獲發工資，但因不滿華人主管虐待同胞，包括企圖轉售一名因病重而無法工作的越南人，憤然策動集體逃走計劃。

（華盛頓郵報/越南快訊/中央社/金邊郵報）