索馬里酒店爆槍戰13死

引爆汽車彈 挾持人質

警察及情報人員表示，一名自殺式襲擊者先引爆汽車炸彈，然後數名槍手攻進Hayat酒店。目擊者稱，武裝分子數分鐘後再在酒店外引爆第二枚炸彈，導致趕至的安全及救援人員，以及走避民眾傷亡。有指揮官稱，一支警方特種部隊已救出數十名酒店住客及員工，摩加迪沙救援服務則稱當日已送走了9名傷者。

直至昨晨，現場仍傳出零星槍聲和巨大爆炸聲。法新社引述保安指揮官阿卜迪卡達爾（Mohamed Abdikadir）稱，武裝分子身處酒店其中一間房內，大部分人已獲救，但有8名平民不幸喪生。

索馬里青年黨（al Shabaab）事後於網上發聲明承認責任，指旗下戰士在酒店內進行無差別掃射。奉行伊斯蘭主義、與恐怖組織蓋達有聯繫的青年黨，過去15年一直武裝對抗索馬里中央政府，2020年8月曾襲擊摩加迪沙另一間酒店，最少16人被殺。組織最近數星期在索馬里與埃塞俄比亞邊境發動多宗襲擊，引發外界憂慮它可能正採取新戰略。美國拜登政府5月重新在索馬里駐軍，協助當地政府打擊青年黨，上周較早時，美國才宣布在中南部一場空襲中殺死13名青年黨成員。馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）上月曾稱解決青年黨叛亂需要軍事以外的手段，但強調只會在時機成熟時談判。

（法新社/路透社/BBC）