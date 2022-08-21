通脹罷工醫療緊絀夾擊 政府無人駕駛

英國國民保健服務聯盟（NHS Confederation）行政總監泰勒（Matthew Taylor）上周五（19日）警告，因能源開支飛漲，英國很多人要在吃飯、取暖之間作出艱難抉擇，可能造成嚴重身心疾病，擴大醫療貧富懸殊，引發今冬「人道危機」。他在代表英國各地NHS主席致財相查學禮（Nadhim Zahawi）的信中寫道：「作為醫療衛生界領袖，我們要明確指出，除非政府採取緊急行動，否則對地方社群將造成無法彌補的創傷，造成公共衛生緊急情况。」

民間組織號召百萬人拒付帳

面對天然氣和電費價格持續飈升，政府只在早前宣布為數百萬家庭提供150鎊地方退稅。有民間組織6月1日發起「英國不付帳」運動（Don't Pay UK），冀號召100萬人於10月1日拒付能源供應商帳單，「抗議」生活費高昂，並施壓政府干預，使帳單調整至「可負擔」程度。

該活動目前徵集得逾10萬人響應。政府指摘運動「極之不負責任」，理財專家則提醒參加者，此舉可能導致用戶合約被取消，或使相關電費拖欠成為無法擺脫的沉重債務。

在野工黨已呼籲國會提前於明日（22日）復會，商議凍結能源價格上限。

（路透社/英國每日快報/CNN）