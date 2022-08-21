受限政策與基建 英能源價格高於歐洲

英國能源監管機構「天然氣和電力市場管制局」（Ofgem）將於本周五（26日）公布新的10月能源價格上限（energy price cap）。它原定每半年調整一次，8月初決定改為隔3個月一次，以因應市場現况，避免更多能源供應商倒閉。

英國2018年起實施能源價格上限，用於保障住宅用戶免受短期價格變化影響。歐洲國家多數規管的是能源生產商，英國卻是針對供應商。Ofgem按能源供應商支付予生產商的價格，限制能源供應商獲利不超過1.9%。

一年28能源供應商破產

惟去年6月起的一年間，能源批發價持續上升，但供應商卻受限於能源價格上限要半年才能更新一次，導致無法將增加的成本及時轉嫁消費者，因此期內有28家能源供應商破產倒閉。

在能源供應商減少下，消費者須轉投較大型但電費較貴的供應商，結果消費者也飽受加電費之苦。儘管英國有「最後供應商計劃」（supplier of last resort scheme），保障能源供應不會因供應商倒閉而中斷，但消費者卻要承擔相關後果。英國最大配電商Power Networks Ltd本月初表示，它因能源供應商倒閉蒙受了2.8億鎊損失，經與Ofgem協定，將大部分損失轉嫁給客戶。

北海供應新低 儲天然氣能力不足

英國原本仰賴北海供應約五成天然氣，可是北海去年產量因維修工程而降至歷史新低。國家的儲存天然氣能力又不及歐洲，須從北海、挪威、比利時持續輸氣或使用進口液化天然氣，現貨價格便相對高於歐洲。

（路透社/彭博社/CNN）