英能源價狂升 小企業料年內掀倒閉潮 組織促政府施援 警告不作為恐現「失落一代」

英國上月年通脹率達10.1%，是40年以來最高。FSB前日發表本年度第二季度的「小企業指數」報告，報告訪問了超過1000間中型和小型企業，當中89%表示成本支出高於一年前，當中漲幅最大的，64.2%認為是燃料，63.5%則指是水電等公共事業費用。以行業以言，批發零售業、款待業（包括餐飲、酒店、娛樂場所），各有逾六成業者對前景感到灰心。

報告又指出，38%受訪企業預計未來12個月業務將停滯，14.7%估計業務將會萎縮甚至結業，當中成本壓力與勞動力不足是主因，尤以前者為甚。報告又發現，過去兩年中小企平均虧損約2.1萬鎊（19.5萬港元）。

炸魚薯條店主身兼4職 難逃結業

以蘭開夏郡的科普勒（Coppull）最後一間炸魚薯條店為例，店主克魯克（Andrew Crook）一人身兼4職也無法應付該店日間每度電80便士、相當於其他分店近8倍的電費，小店因此結業。克魯克是英國炸魚薯條聯合會會長，其會員中有人的電費由每年6000鎊飛漲至3.6萬鎊（逾33萬港元）。

根據英國官方數據，今年第2季英格蘭和威爾斯有5629間公司破產，年增13%。在野工黨一項分析顯示，同期減少了兩萬多個商戶，為同期有紀錄以來減幅最大。

天然氣價升3倍 帶動電費飛漲

天然氣價格上漲是電費加價的主因，而今年英國天然氣批發價已經是去年的4倍。隨着電費合約快將到期，預計本周還將宣布加價。惟當住宅用戶尚享有政府規定的能源價格上限，但是商業用戶卻沒有此優待。

FSB總監麥克塔格（Martin McTague）告訴《獨立報》，電費飛漲加上顧客減少消費，使成千上萬小商戶收支失衡。麥克塔格表示：「隨着一年能源支出達至五位數變得愈來愈平常，太多小企業無計可施了。我們需要政府直接、即時的支持。」

FSB政策與倡導負責人麥肯齊（Tina McKenzie）亦表示：「要是沒有得到幫助，我們將有一整代人失去生意、工作和發展潛能的機會。」

小企業定義是自僱至僱員不足50人的企業。FSB去年初的統計顯示，英國約有550萬間小企業，佔該國商業規模高達九成，涉及約1600萬就業人口，即整體就業人口61%，對英國經濟舉足輕重。

選新首相前 政府無應急措施

英國能源公司上周已呼籲政府在民眾受到糧食與燃料價格飈升夾擊下，設法幫助民眾應付電費。工黨則促請按目前水平凍結電費至明年4月。不過政府官員表示，在9月5日選出新首相前，政府都不會推出新措施。

（英國獨立報/FSB/彭博社/衛報）