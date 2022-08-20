蘋果嚴重保安漏洞 黑客可控制iPhone iPad

受影響裝置包括iPhone 6S及往後型號、iPad第5代及往後型號、iPad mini 4及往後型號、所有iPad Pro和iPad Air 2及往後型號，iPod touch第7代及採用MacOS Monterey作業系統的Mac電腦。蘋果公司未說明有多少用戶受影響，及如何發現有關漏洞，僅表示資料來自一名匿名研究人員。

港專家籲用家立即更新

網絡保安公司SocialProof Security行政總裁托巴克（Rachel Tobac）稱，蘋果公司的解釋表示黑客可獲得裝置完整的管理員權限，冒充為裝置的用家般執行任何程式。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨接受本報訪問稱，蘋果提到作業系統的兩個漏洞，分別涉及設備本身及瀏覽器，就算用VPN仍可能被黑客入侵，呼籲用家立即更新iOS至最新版本（iOS 15.6.1及iPadOS 15.6.1）。

（衛報/中央社/法新社）