日本內望：石破茂之行和日本對台外交的真意（台海危機下的日本系列之一）／文：張望

台灣有事，日本自衛隊究竟會不會直接參戰？

8月6日，日本民間智庫「日本戰略研究論壇」在防衛省附近舉行了一場「台灣有事」危機管理演練。這是自2021年末以來第二場日本國內有關「台海有事」的決策演練，參加者包括了現任自民黨國會議員（如小野寺五典、長島昭久）和前安全防衛官員（如前國家安全保障局次長兼原信克、前陸上自衛隊幕僚長巖田清文）。日媒報道，本次演練正值台海危機爆發之際，中國的軍事演習顯示「台灣有事」具有現實緊迫感，日本有必要做好針對台海衝突的政策預案和法理準備。

日方重視撤僑和預防危機

冷戰以後日本對台海問題的關心，可以追溯到1996年的台海危機。1997年，日本《朝日新聞》首席外交記者船橋洋一在訪問了百餘名中美日外交國防官員的基礎上撰寫了《同盟漂流》（巖波書店，1997）一書。該書（第18章）透露，由於美方當時沒有和日方共享情報，時任首相橋本龍太郎曾一度要求防衛廳制定緊急應變計劃，出動自衛隊前往台灣撤僑。二十多年過去了，今天日本對台海的關切，依然集中在同盟義務和撤僑安排。

筆者在今年2月曾在本專欄指出，目前日本在對台問題的實際情况是：作為美國東亞盟國的日本正未雨綢繆，意圖制定台灣有事情况下的應對方案與法理準備，其政策特徵更像是不得不捲入情况下的預防性措施，而非具有擴張性的主動軍事部署和挑釁。8月初，日本前防衛大臣石破茂率領三名防衛族國會議員訪問台灣，引起中方警惕。石破在台灣特別提到台海有事期間的撤僑安排。查看石破在台灣的日語發言原文，他在和台灣總統蔡英文會面時提到：「如何防止在本區域發生衝突是日本必須準備好的，希望本次訪問能夠成為解決具體問題的一個契機」。

石破發言的重點，實際上是：防止兩岸危機爆發才是日本最關心的政策議題。對日本來說，兩岸一旦發生衝突，海空美軍大舉來援，沖繩基地首當其衝，日本基於同盟國義務將被捲入戰事，難以迴避。因此，防止美中衝突，才是日本的最大利益。不少台灣民眾以為戰事爆發後自衛隊會直接助台參戰，是對日本對台外交的美麗誤會。

不必過度解讀石破茂發言

對於石破茂在台灣的發言，中方不必過度解讀，理由有二：一是他本人目前並不在岸田政府的外交決策圈內，不代表日本官方政策方針。而且在自民黨內合縱連橫的派閥脈絡中，石破屬於「小石河聯盟」（小泉進次郎、河野太郎、石破茂）的一員，在2021年秋的自民黨總裁選期間是岸田派的對手，而非盟友。二是「台灣有事就是日本有事」是已故安倍的政治口號，而石破在自民黨內是安倍出了名的老對手，石破又怎麽會為了實現自己對頭的政治遺志而去東奔西跑呢？

張望 日本早稻田大學國際教養學部准教授