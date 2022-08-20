克里米亞多宗爆炸 俄本土火藥庫起火

俄媒稱擊落烏軍無人機

克里米亞西面別利別克（Belbek）俄國空軍基地附近周四晚發生4宗爆炸，地方官員稱沒有人命財物損失，當地傳媒稱俄軍擊落了一架烏克蘭無人機。東面城市刻赤（Kerch）的克里米亞大橋附近同日也傳出爆炸聲，該市一度啟動防空系統。該大橋通往俄羅斯大陸，是俄軍獲取大後方補給的要道，烏克蘭總統顧問波多利亞克前一天才在社交平台呼籲「拆除」克里米亞大橋，指「這座橋是非法建築」。

俄羅斯離烏克蘭邊境約32公里的別爾哥羅德州（Belgorod）季莫諾沃村，周四晚也有一個火藥庫失火，舊奧斯科爾（Stary Oskol）機場也發生火災，當局尚在調查起火原因。當地官員上月稱，有導彈擊落該州首府別爾哥羅德市，造成4人身亡。本月，州長指控烏克蘭兩架直升機攻擊該州一個燃料庫。

另外，俄國防部周四表示，為加強戰略威懾，已在位於波羅的海沿岸的「飛地」加里寧格勒（Kaliningrad）契卡洛斯克空軍基地，部署3架可攜帶「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈的米格-31戰機。俄國此前已暗示此部署是回應芬蘭、瑞典申請加入北約。

（衛報/法新社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）