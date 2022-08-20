反應堆設計改善 料不會重演切爾諾貝爾核災

專家：精準轟炸才可毀反應堆

CNN引述卡內基國際和平基金會核能政策聯席總監阿克頓（James Acton）指出，有別於切爾諾貝爾核電站的蘇聯時期舊式設計，扎波羅熱核電站全部6個反應堆，都安放在厚重的圓拱形鋼製容器中，廠房的石屎外牆亦有數米厚，這些設計正是為了防止核輻射泄漏。

歐洲核能學會主席齊澤利（Leon Cizelj）亦說，一般零星炮擊不會損毀反應堆，除非是非常蓄意地精準轟炸，才有可能破壞它。

最壞情况是毀冷卻系統泄輻射

阿克頓又指，對核電站真正的威脅是冷卻系統受破壞，特別是在戰爭時期，要修復幾乎不可能，在最壞情况下，反應堆內的核燃料棒會因高溫熔化，破壞保護殼並令輻射外泄。

不過，兩名專家均認為，即使發生堆芯熔毀或存放棄置核燃料的設施被擊中，最多只會出現日本福島等級的核事故，如此扎波羅熱核電站附近居民，特別是順風區的居民將須撤離，而核電站方圓10至20公里範圍內的核輻射濃度才足以對人體健康構成嚴重風險，情况將遠不及切爾諾貝爾核災般。那次事故核污染擴散至核電站以北500公里，覆蓋烏克蘭、白俄羅斯，以至俄羅斯共15萬平方公里範圍，遠至北歐也受影響。

（CNN）

（俄軍侵烏）