反應堆設計改善 料不會重演切爾諾貝爾核災

【明報專訊】俄烏兩軍近日在扎波羅熱核電站爆發激戰，令外界憂慮會否觸發核災。核電站一名前職員向美國有線新聞網絡（CNN）稱，若炮擊持續，釀成核事故風險高達七至九成。但亦有專家表示，1986年切爾諾貝爾核災重演的可能性不大，因扎波羅熱核電站具備現代防護結構，即使輻射外泄亦只會影響核電站周邊範圍，較為接近的比較是2011年日本福島核事故。
專家：精準轟炸才可毀反應堆
CNN引述卡內基國際和平基金會核能政策聯席總監阿克頓（James Acton）指出，有別於切爾諾貝爾核電站的蘇聯時期舊式設計，扎波羅熱核電站全部6個反應堆，都安放在厚重的圓拱形鋼製容器中，廠房的石屎外牆亦有數米厚，這些設計正是為了防止核輻射泄漏。
歐洲核能學會主席齊澤利（Leon Cizelj）亦說，一般零星炮擊不會損毀反應堆，除非是非常蓄意地精準轟炸，才有可能破壞它。
最壞情况是毀冷卻系統泄輻射
阿克頓又指，對核電站真正的威脅是冷卻系統受破壞，特別是在戰爭時期，要修復幾乎不可能，在最壞情况下，反應堆內的核燃料棒會因高溫熔化，破壞保護殼並令輻射外泄。
不過，兩名專家均認為，即使發生堆芯熔毀或存放棄置核燃料的設施被擊中，最多只會出現日本福島等級的核事故，如此扎波羅熱核電站附近居民，特別是順風區的居民將須撤離，而核電站方圓10至20公里範圍內的核輻射濃度才足以對人體健康構成嚴重風險，情况將遠不及切爾諾貝爾核災般。那次事故核污染擴散至核電站以北500公里，覆蓋烏克蘭、白俄羅斯，以至俄羅斯共15萬平方公里範圍，遠至北歐也受影響。