俄軍車泊烏核電站 拒設非軍事區 普京斥烏施襲 允國際原子能機構派員視察

【明報專訊】俄軍入侵烏克蘭後佔領的歐洲最大扎波羅熱核電站近日安全情勢持續升級。美國傳媒報道，周四（18日）傳出顯示俄國軍車泊於該設施連接反應堆的渦輪機房的片段屬實，但不確定意欲何為。俄羅斯外交部發言人周四拒絕應國際呼籲，將扎波羅熱核電站定為非軍事區。俄國國防部官員更揚言若那兒再受攻擊，可能關掉核電站，惹起外界對核燃料棒可能無法持續冷卻導致輻射外泄之憂。俄羅斯總統普京昨日表示，同意國際原子能機構派員到場視察。
美國有線新聞網絡（CNN）報道，周四有拍攝時間不詳的片段在社交網絡流出，顯示至少5輛俄國常規軍車停泊於扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站最西邊的渦輪機房之中，距離核反應堆只有約130米。CNN說經核查照片數碼資料確認片段位置。片段中有軍車清楚顯示代表俄軍的「Z」字，車輛附近有兩個營帳似的結構，另有一些用於負重搬運的托盤，但不清楚營帳和托盤是否屬於俄軍抑或屬於核電站。《紐約時報》亦報道稱，證實那片段攝於扎波羅熱核電站其一反應堆的機房，惟不知道為何俄方把軍車泊得那麼近反應堆。
烏指反應堆藏14組重型軍事器材
烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁科京（Petro Kotin）周一（15日）稱，俄方藏了14組重型軍事器材於核電站第一反應堆，將6輛軍車泊於第二機房。烏方早前也多次指控俄軍用該設施對烏方控制區發動攻擊。CNN報道，美國商業衛星公司提供的衛星圖片顯示，該核電站自7月24日起，無再見到俄國軍車，不曉得俄軍是否利用渦輪機房掩護軍車。
烏指俄叫工人別上班 恐有重大挑釁
核電站一帶最近一周炮擊轉烈，俄羅斯國防部周四指控烏克蘭準備對核電站作出「挑釁」，賴以作為在那兒設立非軍事區和引進外國部隊的理據。俄羅斯國防部輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）周四在簡報中表示，核電站的後備支援系統因炮擊受損。他指烏軍攻擊該核電站的行動，可引發類似日本福島的核事故，牽連德國、波蘭和斯洛伐克。要是烏軍繼續炮轟，俄方會將整座核電站關閉。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）周四表示，最新情報顯示俄羅斯叫核電站大部分人員周五不要上班，「不排除核電站範圍有重大俄羅斯挑釁行動的可能」。
Energoatom昨指俄計劃關掉核電站內的發電機組，切斷核電站與電網的連接，警告這樣做將增加輻射災難風險。因核電站跟輸電網的連結一旦中斷，核電站會大停電，無法冷卻核燃料，導致反應堆過熱熔掉，令輻射外泄。
古特雷斯埃爾多安晤澤連斯基
聯合國秘書長古特雷斯、土耳其總統埃爾多安周四在烏克蘭西部最大城市利沃夫（Lviv）與烏克蘭總統澤連斯基見面。古特雷斯警告，對扎波羅熱核電站作何損毁都可能形同「自殺」。埃爾多安則表示憂慮發生像1986年切爾諾貝爾核電站的核災，他將與普京商討。普京昨日向法國總統馬克龍重申，是烏克蘭襲擊扎波羅熱核電站，警告持續轟擊核電站恐會造成大災難。他又表示同意國際原子能機構派員到場視察。
（CNN/NBC/紐約時報/路透社/彭博社/法新社）