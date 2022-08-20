俄軍車泊烏核電站 拒設非軍事區 普京斥烏施襲 允國際原子能機構派員視察

美國有線新聞網絡（CNN）報道，周四有拍攝時間不詳的片段在社交網絡流出，顯示至少5輛俄國常規軍車停泊於扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站最西邊的渦輪機房之中，距離核反應堆只有約130米。CNN說經核查照片數碼資料確認片段位置。片段中有軍車清楚顯示代表俄軍的「Z」字，車輛附近有兩個營帳似的結構，另有一些用於負重搬運的托盤，但不清楚營帳和托盤是否屬於俄軍抑或屬於核電站。《紐約時報》亦報道稱，證實那片段攝於扎波羅熱核電站其一反應堆的機房，惟不知道為何俄方把軍車泊得那麼近反應堆。

烏指反應堆藏14組重型軍事器材

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁科京（Petro Kotin）周一（15日）稱，俄方藏了14組重型軍事器材於核電站第一反應堆，將6輛軍車泊於第二機房。烏方早前也多次指控俄軍用該設施對烏方控制區發動攻擊。CNN報道，美國商業衛星公司提供的衛星圖片顯示，該核電站自7月24日起，無再見到俄國軍車，不曉得俄軍是否利用渦輪機房掩護軍車。

烏指俄叫工人別上班 恐有重大挑釁

核電站一帶最近一周炮擊轉烈，俄羅斯國防部周四指控烏克蘭準備對核電站作出「挑釁」，賴以作為在那兒設立非軍事區和引進外國部隊的理據。俄羅斯國防部輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）周四在簡報中表示，核電站的後備支援系統因炮擊受損。他指烏軍攻擊該核電站的行動，可引發類似日本福島的核事故，牽連德國、波蘭和斯洛伐克。要是烏軍繼續炮轟，俄方會將整座核電站關閉。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）周四表示，最新情報顯示俄羅斯叫核電站大部分人員周五不要上班，「不排除核電站範圍有重大俄羅斯挑釁行動的可能」。

Energoatom昨指俄計劃關掉核電站內的發電機組，切斷核電站與電網的連接，警告這樣做將增加輻射災難風險。因核電站跟輸電網的連結一旦中斷，核電站會大停電，無法冷卻核燃料，導致反應堆過熱熔掉，令輻射外泄。

古特雷斯埃爾多安晤澤連斯基

聯合國秘書長古特雷斯、土耳其總統埃爾多安周四在烏克蘭西部最大城市利沃夫（Lviv）與烏克蘭總統澤連斯基見面。古特雷斯警告，對扎波羅熱核電站作何損毁都可能形同「自殺」。埃爾多安則表示憂慮發生像1986年切爾諾貝爾核電站的核災，他將與普京商討。普京昨日向法國總統馬克龍重申，是烏克蘭襲擊扎波羅熱核電站，警告持續轟擊核電站恐會造成大災難。他又表示同意國際原子能機構派員到場視察。

（CNN/NBC/紐約時報/路透社/彭博社/法新社）

（俄軍侵烏）