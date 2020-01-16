CDC認抗疫「離地」推改革 未來注重實際應用 減學術研究「閉門造車」

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周三向該機構職員發表視像講話，表示CDC及公共衛生部門為應對新冠病毒未雨綢繆了75年，可是到了重大時刻，從運作至機構文化等各方面表現卻未達預期，坦言要為一些「大錯」負上責任。

會加快供數據助政府決策

瓦倫斯基表示「這是分水嶺」，今後要加快提供數據，不要那麼學術，而是以通俗易懂的語言，向大眾傳達清晰、簡明的公共衛生威脅信息；採取以行動主導的文化，強調問責、協助、溝通和及時。為鼓勵加快溝通，她擬設網上機制，在完整公布和完成數據審查前便分享所得，使數據「用於行動」而非「用於發布」。

改進數據系統 加強跨部門溝通

CDC高層消息人士透露，瓦倫斯基將專注改進CDC數據系統，培訓人員，改善實驗室基建，增設辦公室改善跨政府部門及和其他合作伙伴的關係。前任衛生及公共服務部署理副部長韋克菲爾德（Mary Wakefield）將率領小組，落實改革，包括成立一個向CDC總監匯報的執行委員會，負責決定優先事項、追蹤進展、制訂預算。CDC還尋求國會授權，使之有權要求各州匯報數據，能提供更具競爭力的薪酬，加快招聘人手等。

2020年初美國首次出現新冠個案後不久，CDC便被抨擊檢測及監控病毒不足，沒有掌握病毒傳播擴散途徑及疫苗表現的重要數據。CDC所發的指引不僅大眾，連公共衛生專家都不時感到費解。該部門又沒有及時向聯邦部門提供重要資訊以助決策，以及在特朗普執政期間過分受白宮影響，令公眾信任大失。本身為傳染病專家的瓦倫斯基今年4月起推動全面審查、評估機構架構、流程等表現，有關報告尚未完成和發表，但知情者說她已向拜登政府報告改革決定。

（路透社/彭博社/紐約時報）