沙特女講師Twitter貼異見 重囚34年

利雅得努拉公主大學講師薩爾瑪（Salma al-Shehab）在英國里茲大學攻讀博士，研究開發可在沙特應用的口腔技術和牙科儀器，但2020年12月她返回沙特度假後，再無回校完成最後一年的課程。

去年判囚6年 上訴後遭加刑

薩爾瑪的Twitter帳號有2597個追蹤者。在沙特湧現要求廢除賦予男性法律權力以主宰女性家屬生活的家長制度期間，她曾在該平台活躍發言；她也曾呼籲釋放良心犯、支持知名女權倡議者盧加因（Loujain al-Hathloul）。

薩爾瑪非活躍異見人士，其同事稱她從未公開談論政治。不過2020年11月15日，一個在沙特註冊的帳號用戶指通過手機舉報應用程式，向沙特政府舉報了她於2019年10月所發一則批評國家基建帖文。在她歸國度假期間，當局傳喚查詢她的Twitter言論，還在2021年1月她原定與丈夫、兩個兒子啟程赴英生活前幾天拘捕她。同年6月，她被判囚6年，緩刑3年，其間不准外遊。她不服上訴，到8月9日卻被加判至監禁34年，出獄後不准外遊34年，另外沒收手機，「永久關閉」其Twitter帳號。

《華盛頓郵報》周三報道，上訴庭文件指控薩爾瑪使用社交媒體網站「擾亂公安，破壞社會安全和國家穩定，支持那些觸犯反恐法犯罪活動的人士及給予融資」。文件還指她追蹤那些被定罪者的社交媒體帳號和傳播他們的帖子，散播謠言。判決說考慮到薩爾瑪的罪行，初判的刑期太短，未具震懾力量。

歐洲沙特人權組織周二聲明，以反恐法裁決薩爾瑪開了「危險先例」，證明沙特把要求改革、對社會提出異議者一律當作恐怖分子，沒有認真促進國家現代化與改善女權。

美國國務院發言人周三表示在研究薩爾瑪的個案。

（衛報/華盛頓郵報/法新社）