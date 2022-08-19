烏戰衝擊匯率因素 歐洲整體通脹高

歐盟成員國的通脹率各異，主要反映對進口食品和能源不同程度的依賴，此外各國亦無法避開歐盟針對俄羅斯連串制裁造成的影響。另一方面，歐元兌美元匯率自去年1月起下跌16%，增加歐元國採購以美元計價的商品的成本，亦是通脹高企原因之一。

在英國，英鎊亦未恢復到脫歐公投前兌1.47美元的水平，影響英國在全球商品市場的購買力，長遠而言英鎊兌歐元亦偏軟，增加從歐盟進口商品成本。

有專家認為，最差情况未到，但高通脹亦不會持續下去。荷蘭國際集團（ING）發達市場經濟學家史密斯（James Smith）認為今年10月到明年2月，英國通脹或徘徊約12%或略高於12%，其後能源對推高通脹的影響會逐漸消失。假設能源價格明年中確實逐步下降，英國通脹到2024年或略低於英倫銀行的2%目標。

（倫敦旗幟晚報）