英通脹40年高位 不滿之夏再爆罷工潮 鐵路工打頭陣 貨櫃碼頭工下周「接力」

全國鐵路班次僅及平時兩成

因長久以來薪酬、待遇和工作方面的爭議，再觸發新一輪工業行動。英國廣播公司（BBC）昨日報道，由於逾4.5萬鐵路員工將參與罷工，全英約半數鐵路線周四及周六關閉；即使有鐵路線運作，亦僅在早上7時半至下午6時半提供服務，亦有路線提早開出尾班車。鐵路網公司（NR）指這兩天全國將約有4300個服務班次，僅及平時約兩成水平，又指由於罷工對員工輪班產生連鎖效應，令罷工翌日（周五及下周日）的服務預計亦受影響。倫敦尤斯頓（London Euston）鐵路站昨早在月台等車的人屈指可數。

《衛報》周三報道，任職NR的鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）及聯合（Unite）工會成員、14間列車運營商職員、運輸員工協會（TSSA）在7間公司的會員周四（18日）參與罷工；周五罷工的包括地下鐵的RMT和聯合工會成員，及部分倫敦巴士線的聯合工會成員，鐵路員工周六聯同巴士公司員工再次罷工。

鐵路工人罷工結束後，將由貨櫃碼頭工人「接力」。英國最大貨櫃碼頭菲力斯杜（Felixstowe）港口約1900名工人下周日（21日）起將罷工8天，抗議資方僅同意加薪5%。位於利物浦的第4大港口皮爾港（Peel Port）的員工拒絕加薪7%建議後，周一亦投票通過發起罷工。

「受夠了」提五訴求 包括徵富人稅

其他行業亦醞釀罷工。英國郵局職員本月26日將有第4輪罷工；有教師工會稱若成員加薪低於所要求的12%，就會投票決定11月是否罷工。皇家護理學院指政府公布低於通脹的加薪後，英格蘭及威爾斯的護士9月將投票是否罷工。

由工黨議員、主要工會領袖等發起「受夠了」（Enough Is Enough）運動周三（17日）已在南倫敦舉行集會，抗議生活成本高漲，為一系列50場集會揭開序幕。這個組織有五大訴求，包括提高實質工資、削減電費、結束糧食貧窮、建設負擔得起的房屋，以及向富豪徵稅。

近月其他國家亦遇上工潮而影響物流，例如韓國6月有貨車司機罷工、美國三藩市附近的奧克蘭港7月底亦一度關閉。貨運代理公司Flexport的供應鏈經濟學家羅杰斯（Chris Rogers）指英國和歐洲港口擠塞或對全球航運路線造成連鎖影響。

（彭博社/BBC/衛報/Politico/英國天空新聞/euronews）