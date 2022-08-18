反特朗普 切尼之女初選大敗 家族深耕 不敵獲特背書新丁

誓阻特朗普重掌白宮

在點算了約99%選票後，59歲律師出身的哈格曼（Harriet Hageman）得票約66%，遠遠拋離排第二、得票近29%的利茲（Liz Cheney）。曾任三屆聯邦眾議員的利茲承認落敗，她在懷俄明州傑克遜鎮發表演說時繼續批評特朗普，強調不想為勝選「同流合污」，「兩年前，我以73%得票率贏得初選，我本可輕易再次做到，但這要我贊同特朗普對2020年大選的謊言，要我容許他繼續瓦解我們的民主制度及攻擊美國的根基，那是我不能也不會走的路」。

曾輕鬆連任 倒戈後遭孤立

利茲表示，雖然初選結束，「但真正的工作現在才開始」，「自1月6日（國會山莊騷亂）以來，我就說我會不惜一切代價確保特朗普永不能再次接近（白宮）橢圓形辦公室，我是認真的」。外界預計利茲可能挑戰特朗普爭奪2024年大選的黨內總統提名，或以獨立候選人身分參選，但她未有正面回應這個問題。她早前接受哥倫比亞廣播公司訪問，表示無論初選結果如何，將是「一場要繼續戰鬥的開始」。

56歲的利茲在2018年及2020年兩次角逐連任眾議員皆輕鬆擊敗對手，2019年還獲選為眾議院共和黨黨團會議主席，成為共和黨第3號人物，達至政途高峰。她此後多番批評特朗普稱2020年大選舞弊的失實言論，並在去年1月國會山莊騷亂後與另外9名眾院黨友倒戈投贊成票彈劾特朗普，她其後更加入由民主黨主導的眾議院國會山莊騷亂調查委員會，擔任副主席。自此在黨內被孤立，被罵是「叛徒」，去年5月更遭共和黨眾議員投票解除黨團會議主席職務。

懷俄明州是傳統「深紅州份」，2020年大選中特朗普在該州奪得70%選票。特朗普去年9月公開為爭取共和黨懷州眾議員提名的哈格曼背書，利茲聲勢直下。利茲今次連任失敗，亦結束切尼家族與懷州長達40年的政治聯繫。特朗普周二在社交平台嘲諷利茲：「現在她終可消失於政治遺忘的深處，我相信她在那裏會比現在更開心。」

10議員曾倒戈 初選兩人入閘

10名共和黨眾議員去年倒戈投票彈劾特朗普，至今僅兩人成功「入閘」參與11月中期選舉。

（紐約時報/衛報/路透社）