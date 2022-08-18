卓慧思被揭曾批英人懶散 保守黨魁戰添變數

《衛報》公開的這段兩分鐘錄音，是卓慧思（Liz Truss）於2017至2019年擔任財政部首席秘書時所說。她表示，英國工人欠缺「技能與應用」（skill and application），英國生產力相對較差，有部分得歸因於勞工的「思維和態度」。

特別與中國比較 質疑英人工作文化

卓慧思直言，英國要先為更富有和繁榮的國家，就要作出改變，勞工也要「更賣力工作」，但「這是英國工作文化的基本問題……我認為人們不那麼熱中去改變。」她又特別提到中國，說：「如果你去中國看看，情况相當不一樣。我可以向你保證。」

卓慧思周二出席一場保守黨黨魁選舉活動時被問到有關錄音時說：「我不知道你提到的（錄音）是什麼，但我國需要更多生產力和經濟增長。」卓慧思陣營一名成員表示，今次外泄錄音是「5年前的事」，且缺乏「前文後理」，但承認英國人確實「需要提高生產力」。影子就業及退休金大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）則斥卓慧思暗批英國人懶散的說法十分具冒犯性。

支持度大幅拋離辛偉誠

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月初將下台，卓慧思和原財相辛偉誠（Rishi Sunak）競爭成為繼任者，約20萬名保守黨黨員早前已開始投票選出下屆黨魁，投票結果將於9月5日宣布，勝選者將於隔日接任黨魁並成為首相。英國民意調查機構奧皮紐姆諮詢公司（Opinium Research）上周六（13日）發表民調，顯示已決定投票意向的450名保守黨員中，卓慧思支持度大幅拋離辛偉誠22個百分點。

卓慧思今次曝光的談話內容，與她2012年與他人合著《釋放不列顛》（Britannia Unchained）具爭議性的主張相呼應。在該書中，英國勞工被形容為「世上最懶散」之一。在上月的選舉辯論中，卓慧思強調該章節不是她所寫，而是該書共同作者、支持辛偉誠的副首相藍韜文（Dominic Raab）執筆。

（衛報/法新社/中央社）