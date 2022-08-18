俄減供氣 德擬押後停用核電

民調指3/4民眾支持

2011年日本福島核災後，德國同年宣布到2022年底全面停用核能，目前僅餘的3座核電站原定運作到今年底。德國正面對歐洲盟友壓力，要求延長核電站運作，作為歐盟應對能源危機行動一部分。《華爾街日報》周二（16日）引述德國官員報道，德國計劃押後關閉最後3個仍運作的核電站期限。總理朔爾茨內閣尚未正式通過該決定，可能需要國會投票，有官員稱部分細節仍在討論中，內閣亦有待未來數周完成的能源需求評估才能作出決定，但現時兩個容許3座核電站短暫延長運作的條件已達到：德國可能面臨天然氣短缺，以及讓反應堆運行更長時間不構成安全問題。

《華爾街日報》報道，綠黨領袖已同意短暫延長核能發電時間，前總理默克爾所屬的基民盟（CDU）亦支持延長核電站運作期限。最新民調顯示，四分之三受訪者希望押後原定關閉核電站的計劃。《金融時報》上月亦引述接近綠黨領導層消息人士報道，該黨認為在能源緊張情况下，「所有選項都應放在枱面」，其中包括延長在巴伐利亞州的「伊薩爾2」（Isar 2）核電站運作。

（金融時報/華爾街日報）