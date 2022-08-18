烏官：偷襲克里米亞 揭反攻南部序幕

烏克蘭官方沒有公開承認空軍基地爆炸是其所為，但該兩名烏克蘭官員向Politico表示，爆炸是基輔幕後策劃。CNN昨引述烏國內部傳閱的官方報告稱，烏克蘭承認幕後發動克里米亞過去一周的3宗軍事設施攻擊。烏軍最近幾周一直努力向俄軍入侵初期已被攻陷的赫爾松（Kherson）推進，兩名官員表示，克里米亞空軍基地爆炸表明這次南部反攻現已開始。

牽制俄軍頓巴斯戰力

俄軍5月中向烏東頓巴斯地區重新發動攻勢。為了減輕俄軍對頓巴斯施加的壓力，烏軍決定一博：反攻赫爾松。結果烏方這次賭博獲有回報，俄軍在頓巴斯只得寸進，烏軍向赫爾松推進卻迫得俄軍要倉促應對。烏軍預備役上校格拉布斯基（Sergii Grabskyi）最近說，烏克蘭現在有「一線機會」，指出向赫爾松推進可限制俄羅斯調兵能力，並將克里米亞更多地區納入烏軍武器的射程簵圍。

另外，英美媒體引述烏克蘭官員說，上周克里米亞空軍基地爆炸以及周二的彈藥庫爆炸，都是烏克蘭特種部隊所為，也顯示基輔有能力深入俄軍陣地施襲。觀乎烏軍2014年起接受美國為首的特種部隊訓練，加上俄軍侵烏5個多月以來烏克蘭特種兵屢次深入俄軍後方施襲，摧毁補給車隊及其他脆弱目標，說克里米亞的俄軍設施爆炸是烏克蘭特種部隊突擊所為，也絕對可能成立。

（Politico/Business Insider/華爾街日報）

（俄軍侵烏）