克里米亞一周三爆 烏稱攻俄補給線 俄斥「蓄意破壞」 受影響地區進緊急狀態

CNN：烏官方報告認施襲

俄羅斯國防部周二（16日）表示，當日上午克里米亞北部占科伊（Dzhankoi）一個軍事單位的臨時彈藥儲存庫起火引發爆炸，至少兩人受傷，民用設施（包括電線、發電站、鐵路軌和住宅樓宇）受損，附近逾3000居民撤離。占科伊是克里米亞的鐵路樞紐，距同被俄軍佔領的赫爾松州約50公里。

阿克瑟諾夫表示，鑑於占科伊地區受影響的居民點實際情况，決定擴大此前確定的地區緊急狀態範圍。

俄羅斯國防部指彈藥庫爆炸是由破壞行為引發，雖沒指明破壞者為誰，但儼然承認戰事已蔓延至克里姆林宮所認為的俄羅斯領土。

另外，俄羅斯《生意人報》周二報道，克里米亞中部村落格瓦爾季西克（Gvardeyskoye）一個空軍基地當日也發生爆炸。衛星圖片顯示基地停泊着大量蘇愷戰機。英國《衛報》報道，基地疑被無人機遙距襲擊。

報道指烏兵臥底「擾亂俄軍」

烏克蘭沒有公開聲稱周二的爆炸是其所為，但《紐約時報》報道，一名不願透露姓名的烏克蘭高級官員說，彈藥庫爆炸是一支在敵後作戰的精銳烏克蘭軍事小分隊所為。英國天空新聞周二報道，彈藥庫爆炸是烏克蘭特種部隊所為。身在烏克蘭南部敖德薩（Odesa）的天空新聞記者邦科爾（Alistair Bunkall）報道，至少一組臥底烏克蘭士兵在克里米亞活動，與當地烏克蘭同情者一起採取軍事行動「擾亂俄軍」。

烏克蘭總統澤連斯基及其顧問波多利亞克亦似乎暗示烏克蘭涉事。澤連斯基在周二晚例行視像講話中讚揚幫助烏情報機構和「從事特殊服務」削弱俄軍戰力的人。他又呼籲身處克里米亞等佔領區的烏克蘭人遠離軍事設施。波多利亞克周二也在Twitter發文，指彈藥庫爆炸代表「去軍事化行動進行中」。

今次是克里米亞事隔一周再發生軍事設施爆炸。當地一個俄羅斯空軍基地上周二（9日）發生爆炸，衛星影像顯示最少8架飛機被毁。烏方有官員說是烏克蘭特種部隊與克里米亞的反抗軍一起策動的襲擊。

波多利亞克周二接受《衛報》獨家訪問時表示，烏克蘭正反攻，深入敵後打擊俄軍補給線，目的是在俄軍中製造混亂，說類似近日針對克里米亞鐵路樞紐和軍事設施的襲擊，未來兩三個月將陸續有來。

英指俄黑海艦隊採守勢

在烏軍反攻赫爾松的行動中，烏軍近日用美國提供的「海馬斯」（HIMARS）高機動性火箭炮系統攻擊橫跨第聶伯河的主要橋樑，以中斷俄軍補給線，同時針對彈藥庫，令俄軍前線補給出現困難。

英國國防部周二表示，俄黑海艦隊持續使用長程巡航導彈支援地面攻勢，卻採取守勢，目前難以對海域作有效掌控，水面艦艇巡航僅限克里米亞海岸視線範圍內，削弱俄方整體侵烏戰略。

（衛報/英國天空新聞/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）