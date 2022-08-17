英脫歐缺收割人手 半年浪費5.7億元食物

英國全國農民總工會（National Farmers' Union）副會長布拉德肖（Tom Bradshaw）周一（15日）說：「全國各地的家庭已因生活成本飈升而難以維持生計之際，優質、有營養的食物卻一直被浪費，簡直就是一種諷刺。」

總工會一項研究顯示，四成農民抱怨因採摘人力不足而蒙受損失，今年1月到6月光是蔬果的損失價值就約2200萬鎊。按照受訪者只佔全國約三分之一農民推算，總工會估計全國上半年損失了超過6000萬鎊價值的農作物。

受訪農民表示，他們平均缺乏14%人手，又稱17%採摘人手沒來上班，有9%則在合約到期前就離開。56%農民稱，因為人手不足而減產近五分之一，預計明年再減少4.4%。

英國脫離歐盟後，英國和歐盟公民無法自由往返兩地，英國農場損失大量來自歐盟的勞工，再加上英國失業率低，不少人寧可選擇較高薪和穩定的工種，例如倉務和送貨，令勞動人手更加短缺。

俄軍侵烏阻補充採收工

烏克蘭人近年成為填補採摘人手的主力，但自2月俄羅斯入侵烏國後，很多烏克蘭人受困當地。為了克服人手短缺問題，英國不得不從更遠的地方找人，例如從印尼、菲律賓、烏茲別克及南非等國招募人手。

總工會認為政府有必要擴大季節勞工計劃，以確保明年不會重演布拉德肖所說今年「食物浪費達到毁滅性程度」的情况。

英國今年為季節勞工發出約3.8萬份簽證，但業界認為需要倍增到近7萬份。為解決問題，英國全國農民總工會希望容許這些簽證每次限期最少5年，並可延期。

（法新社/衛報/中央社）