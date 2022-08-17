克里米亞彈藥庫大爆炸 基地冒濃煙

第一宗軍事設施事故發生在占科伊鎮（Dzhankoi）的梅斯科耶村（Mayskoye）。俄羅斯國防部發表聲明，指梅斯科耶村一個臨時軍火儲存庫當地時間周二早上約6時15分（香港時間早上11時15分）發生火警，引爆火藥導致多次爆炸。社交平台流傳影片示，現場出現大火球，黑煙升上半空。俄羅斯扶植的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說火警造成兩人受傷。俄羅斯國營通訊社RIA和塔斯社隨後引述國防部稱，事件是由破壞造成。

第二宗發生在中部的格瓦爾季西克。俄羅斯《生意人報》報道，該處一座空軍基地周二冒出濃煙，暫時未知原因。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周二在Twitter發出一條信息，路透社報道指暗示烏克蘭可能與第一宗爆炸有關。該信息寫道：「占科伊附近的早上由爆炸展開。提醒一下：克里米亞作為一個正常郊野，是關於黑海、群山、度假和旅遊，但被俄羅斯佔領的克里米亞，則是關於倉庫爆炸，以及入侵者和盜賊死亡的高風險。非軍事化在進行中。」

聯國秘書長籲核電站建非軍事區

另外，烏克蘭的歐洲最大扎波羅熱核電站附近周一再遭炮擊，俄烏雙方互相指摘對方施襲，聯合國秘書長古特雷斯呼籲在核電站附近建立一個非軍事區。

（衛報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）