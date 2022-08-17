俄傭兵總部Tg曝光 遭烏摧毀 記者發相泄路牌 疑美軍「海馬斯」出擊

烏克蘭網媒《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報道，俄羅斯國營電視台軍事特派員斯雷達（Sergei Sreda）上周一（8日）到訪瓦格納集團（Wagner Group）一個總部後，在通訊平台Telegram公開照片，部分照片清楚顯示了烏東盧甘斯克州波帕斯納（Popasna）一條街道路牌。盧甘斯克州長哈伊達伊（Serhiy Haidai）表示，「多得一名俄羅斯記者」，讓烏方得知該總部位置，結果它「被精準攻擊摧毁」。英國《每日電訊報》報道，今次襲擊造成多達100名戰士死亡。有關照片隨後已被移除，但副本已在社交平台廣傳。

襲擊造成多達100戰士死

BBC報道，另一名親克宮記者在Telegram上表示，其在烏東頓巴斯地區的消息人士證實瓦格納的那個總部被毁，相信是美國提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）造成。烏克蘭議員漢查倫科（Oleksiy Honcharenko）在facebook發文說：「瓦格納位於波帕斯納的總部不再存在。謝謝，海馬斯和烏軍。」

瓦格納集團是俄羅斯一個私人民兵組織，西方情報機構指它屬於與俄國總統普京關係密切、被稱為「普京大廚」的富商普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。據報普里戈任幾日前才現身該總部。瓦格納集團的民兵之前被指參與利比亞、馬里和敘利亞的戰事，尤常在非洲出沒，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，瓦格納集團的民兵也被派到當地。不過，克里姆林宮一直不承認瓦格納集團民兵的存在。

游擊隊炸橋阻克里米亞補給

另外，烏克蘭政府周一表示，被俄軍攻佔的南部城市梅利托波爾（Melitopol）西南面一條鐵路橋被游擊隊炸毁，梅利托波爾市長費奧多羅夫（Ivan Fyodorov ）說，鐵路橋被毁意味着克里米亞的軍用列車將無法駛出。克里米亞被視為位於烏南俄軍部隊的重要補給來源。

（BBC/衛報）

（俄軍侵烏）