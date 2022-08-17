俄傭兵總部Tg曝光 遭烏摧毀 記者發相泄路牌 疑美軍「海馬斯」出擊

【明報專訊】烏克蘭政府周一（15日）表示，烏軍利用俄羅斯國營電視台一名記者在通訊平台發放的照片，得知俄羅斯私人軍事企業瓦格納集團在烏東的一個總部位置並發動導彈襲擊將之摧毀。有報道指襲擊造成多達100人死亡。
烏克蘭網媒《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報道，俄羅斯國營電視台軍事特派員斯雷達（Sergei Sreda）上周一（8日）到訪瓦格納集團（Wagner Group）一個總部後，在通訊平台Telegram公開照片，部分照片清楚顯示了烏東盧甘斯克州波帕斯納（Popasna）一條街道路牌。盧甘斯克州長哈伊達伊（Serhiy Haidai）表示，「多得一名俄羅斯記者」，讓烏方得知該總部位置，結果它「被精準攻擊摧毁」。英國《每日電訊報》報道，今次襲擊造成多達100名戰士死亡。有關照片隨後已被移除，但副本已在社交平台廣傳。
襲擊造成多達100戰士死
BBC報道，另一名親克宮記者在Telegram上表示，其在烏東頓巴斯地區的消息人士證實瓦格納的那個總部被毁，相信是美國提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）造成。烏克蘭議員漢查倫科（Oleksiy Honcharenko）在facebook發文說：「瓦格納位於波帕斯納的總部不再存在。謝謝，海馬斯和烏軍。」
瓦格納集團是俄羅斯一個私人民兵組織，西方情報機構指它屬於與俄國總統普京關係密切、被稱為「普京大廚」的富商普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。據報普里戈任幾日前才現身該總部。瓦格納集團的民兵之前被指參與利比亞、馬里和敘利亞的戰事，尤常在非洲出沒，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，瓦格納集團的民兵也被派到當地。不過，克里姆林宮一直不承認瓦格納集團民兵的存在。
游擊隊炸橋阻克里米亞補給
另外，烏克蘭政府周一表示，被俄軍攻佔的南部城市梅利托波爾（Melitopol）西南面一條鐵路橋被游擊隊炸毁，梅利托波爾市長費奧多羅夫（Ivan Fyodorov ）說，鐵路橋被毁意味着克里米亞的軍用列車將無法駛出。克里米亞被視為位於烏南俄軍部隊的重要補給來源。