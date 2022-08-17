肯尼亞大選結果引爆暴力抗爭 「窮人守護者」險勝「王朝精英」 埋新動盪伏線

7人選委會4人拒認結果

在獨立選舉與選區劃分委員會（IEBC）主席切布卡蒂（Wafula Chebukati）宣布魯托（William Ruto）獲勝前，IEBC副主席切雷拉（Juliana Cherera）及3名委員以點票過程「不透明」為由，拒絕接受選舉結果，呼籲有關政黨尋求法院解決爭端。不過切布卡蒂堅稱，儘管面對「恐嚇和騷擾」，他還是按照國家法律履行了職責。55歲的魯托其後發布和解信息，強調會致力與「所有領袖」合作，稱「沒有報復的空間」。一些分析家認為，選委會7名委員中有4人在公布前數分鐘拒絕承認結果，可能出於政治動機，英國諮詢公司Maplecroft的非洲分析師亨特（Benjamin Hunter）指出，該4名批評點票不透明的委員由已任兩屆、不可再連任的現總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）於去年任命，他們今次的舉措可能來自奧廷加（Raila Odinga）陣營的政治干預。魯托長期被視為肯雅塔的繼承人，但兩人其後鬧翻，肯雅塔在今次選舉中公開支持奧廷加。

警射實彈阻嚇示威人群

自2002年以來，肯尼亞大選結果均出現爭議，分析估計奧廷加很可能就今次結果訴諸最高法院，他的競選拍檔卡魯阿（Martha Karua）周一在Twitter說：「這事還未完。」奧廷加落敗的消息傳到其根據地基蘇木（Kisumu）後，奧廷加支持者上街抗議選舉舞弊，他們擲石、焚燒車胎及築起路障，26歲示威者奧多約說：「這並不自由和公平。我們被騙了。」警方發射催淚彈驅散人群。長期支持奧廷加的內羅畢兩個貧民窟也爆發示威，民眾擲石要求重選，法新社記者稱，警方發射實彈阻嚇。今次選舉爭議令人擔心重演2007年及2017年大選後的血腥衝突，2007年奧廷加及其支持者不承認結果，最終引起騷亂導致1200人死；2017年選後騷亂也有100多人喪生。

現年77歲的反對派領袖奧廷加，2008年至2013年曾任總理，他對上4屆都有參選總統，均失敗而回。他和肯雅塔來自全國最富裕及具影響力的家族，兩人的父親分別為第一任副總統及總統。

年輕時曾當雞販、2013年起擔任副總統至今的魯托，長年描繪自己是窮人守護者，他將今次大選舉形容為代表普通民眾與主導肯尼亞政治數十年的肯雅塔和奥廷加「精英王朝」之戰。獲得來自全國最大部族基庫尤人（Kikuyus）的肯雅塔力挺，奧廷加原預計能取得基庫尤人的選票，但魯托大打經濟牌，成功獲得大量基庫尤人支持。分析指出，魯托的民粹主義成功游說不滿疲弱經濟及肯雅塔與奧廷加結盟的基庫尤族選民支持他。非洲多國領袖已祝賀魯托當選，美國駐肯亞大使館則呼籲各政黨和平解決選舉爭端。

候選人可在7天內向最高法院提出挑戰大選結果，最高法院有14天時間裁決，若宣布大選結果無效，就必須在60天內重選。

（衛報/路透社）