阿富汗前總統：出走免羞辱 指塔利班入城無可擋 否認去年攜款棄國

【明報專訊】周一（15日）為阿富汗塔利班重掌政權一周年，官方沒有安排慶祝活動，首都喀布爾市則有塔利班戰士在關閉的美國大使館附近高喊勝利口號。美國有線新聞網絡（CNN）周日（14日）播出原政府總統加尼的訪問，他否認去年攜款棄國，表示自己出走是不想讓塔利班及其支持者有機會羞辱「阿富汗總統」。
塔利班政權紀念奪回阿富汗管治權，將昨日列為公眾假期。政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨發聲明稱：「這是真理戰勝謊言的日子，也是阿富汗民族獲得拯救和自由的日子。」在喀布爾，通往機場沿路的燈柱懸掛着塔利班旗。一批塔利班戰士聚集現已關閉的美國大使館附近廣場，揮動塔利班旗幟，向天鳴槍慶祝。目前擔任守衛總統府的特種部隊成員希克馬特，是去年首批進入喀布爾的塔利班戰士之一，他說美國人離開時，是充滿喜樂的時刻。不過，喀布爾居民阿梅爾稱，從塔利班進城那天，「生命便失去了意義」，「他們搶走了我們的一切，甚至進入我們的個人空間」。
稱原擬戰鬥 惟防長先逃
對於有人抨擊原政府總統加尼（Ashraf Ghani）去年悄然逃走，行為怯懦，加尼在周日播出的專訪中否認貪生怕死，聲稱去年8月15日早上原本還打算前往國防部領導戰鬥，但防長比他走得更快，自己是最後離開總統府的人。目前身處阿聯酋首都阿布扎比的他說，當時塔利班直逼都城，防長告訴他喀布爾已不可守，整座總統府無一衛士，且有廚子收受了10萬美元要毒殺他。他說離開是「我不想讓塔利班及其支持者再有機會羞辱一個阿富汗總統取樂，逼他簽署文件承認新政府」。他所指的估計是前總統納吉布拉（Mohammad Najibullah）的情况，1996年9月塔利班攻陷喀布爾後押走了納吉布拉，對他施以酷刑和閹割後吊死，再拖屍遊街。
對於攜帶近1.7億美元公款乘直升機出國的傳聞，加尼稱「米17」直升機沒有貨艙，要是有那麼多現鈔「是難以隱瞞的」。他說，當天只帶了一件阿富汗傳統連身衣、一件背心和一對鞋走。美國「阿富汗重建特別總監察長辦公室」（SIGAR）上周報告稱，加尼不可能攜巨款逃走。
斥特朗普和談安排 不怨拜登
加尼拒絕跟留在國內對抗俄軍的烏克蘭總統澤連斯基相比，稱兩國境况不同；阿富汗1979年被蘇聯侵略時如今年的烏克蘭獲世界支持，但2021年沒有。加尼又狠批特朗普政府將他的政府，摒出與塔利班的和談之外，但他沒有怨懟拜登政府捨棄阿富汗。
（法新社/路透社/CNN）
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