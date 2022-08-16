阿富汗前總統：出走免羞辱 指塔利班入城無可擋 否認去年攜款棄國

塔利班政權紀念奪回阿富汗管治權，將昨日列為公眾假期。政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨發聲明稱：「這是真理戰勝謊言的日子，也是阿富汗民族獲得拯救和自由的日子。」在喀布爾，通往機場沿路的燈柱懸掛着塔利班旗。一批塔利班戰士聚集現已關閉的美國大使館附近廣場，揮動塔利班旗幟，向天鳴槍慶祝。目前擔任守衛總統府的特種部隊成員希克馬特，是去年首批進入喀布爾的塔利班戰士之一，他說美國人離開時，是充滿喜樂的時刻。不過，喀布爾居民阿梅爾稱，從塔利班進城那天，「生命便失去了意義」，「他們搶走了我們的一切，甚至進入我們的個人空間」。

稱原擬戰鬥 惟防長先逃

對於有人抨擊原政府總統加尼（Ashraf Ghani）去年悄然逃走，行為怯懦，加尼在周日播出的專訪中否認貪生怕死，聲稱去年8月15日早上原本還打算前往國防部領導戰鬥，但防長比他走得更快，自己是最後離開總統府的人。目前身處阿聯酋首都阿布扎比的他說，當時塔利班直逼都城，防長告訴他喀布爾已不可守，整座總統府無一衛士，且有廚子收受了10萬美元要毒殺他。他說離開是「我不想讓塔利班及其支持者再有機會羞辱一個阿富汗總統取樂，逼他簽署文件承認新政府」。他所指的估計是前總統納吉布拉（Mohammad Najibullah）的情况，1996年9月塔利班攻陷喀布爾後押走了納吉布拉，對他施以酷刑和閹割後吊死，再拖屍遊街。

對於攜帶近1.7億美元公款乘直升機出國的傳聞，加尼稱「米17」直升機沒有貨艙，要是有那麼多現鈔「是難以隱瞞的」。他說，當天只帶了一件阿富汗傳統連身衣、一件背心和一對鞋走。美國「阿富汗重建特別總監察長辦公室」（SIGAR）上周報告稱，加尼不可能攜巨款逃走。

斥特朗普和談安排 不怨拜登

加尼拒絕跟留在國內對抗俄軍的烏克蘭總統澤連斯基相比，稱兩國境况不同；阿富汗1979年被蘇聯侵略時如今年的烏克蘭獲世界支持，但2021年沒有。加尼又狠批特朗普政府將他的政府，摒出與塔利班的和談之外，但他沒有怨懟拜登政府捨棄阿富汗。

（法新社/路透社/CNN）