澳前總理莫里森自任多部長 政府檢視

同僚不知情 現總理批獨攬權力

澳洲新聞網站news.com.au周一報道,莫里森(Scott Morrison)在澳洲新冠疫情開始惡化的2020年3月,宣誓兼任衛生部長和財長。他沒對外公布,亦沒告之同僚。《澳洲人報》日前引述周二(16日)出版的新書Plagued: Australia's two years of hell — the inside story(暫譯《災禍:澳洲兩年地獄歲月內幕》)節錄內容,指莫里森向時任衛生部長亨特(Greg Hunt)稱他會宣誓成為聯合衛生部長。該書指出,莫里森認為一旦亨特感染新冠病毒,政府仍會有衛生部長履行工作,以及避免將權力太集中於一名部長。

莫里森宣誓成為財長後也沒通知時任財長科爾曼(Mathias Cormann)。news.com.au引述消息報道,直到傳媒披露新書節錄內容,科爾曼才知道這秘密安排。2021年莫里森再宣誓為資源部長,報道指出,時任資源部長皮特(Keith Pitt)同年底跟莫里森討論一項具爭議的油氣項目時,始得知莫里森的秘密權力並感震驚。莫里森當時運用權力,阻止批出在新南威爾士省的天然氣勘探許可。

總督認簽任職文件 稱程序合憲

阿爾巴內塞(Anthony Albanese)周一稱事件前所未有,總理與內閣部已向法律政策專員徵詢意見,「總督怎能讓莫里森宣誓就任部長職位,過程卻不透明?這相當反常」。總督赫爾利(David Hurley)承認讓莫里森宣誓就任多個部長職位,發言人稱總督按正常程序並據當時的政府建議而任命總理管理總理與內閣部以外的部門,其任命合乎憲法第64條。

(路透社/法新社/BBC/衛報)