通脹下求助家庭倍增 英食物銀行「清零」減派糧

受油價及食物價格大幅上升影響，英國6月份通脹按年上升9.4%，再創40年新高，排七大工業國（G7）之首。隨着秋冬臨近令暖氣需求上升，以及俄羅斯威脅減少輸歐天然氣，預計平均每個英國家庭能源費會由今年10月的全年3600鎊（約3.4萬港元）升至1月的4200鎊，到明年4月更恐怕升至5000鎊（約4.7萬港元）。

研設求助上限

《獨立報》昨引述Dewsbury食物銀行經理布拉姆韋爾（Tanisha Bramwell）說：「過去數個月的龐大需求意味着我們的食物和錢都『清零』，什麼也沒剩。」他表示，該食物銀行現時每周要應付約120至150人或家庭，較去年同期的50至60人多逾一倍，秋天起的能源費更讓這些人擔心，甚至絕望。Dewsbury食物銀行6月時曾停止發放食物包數天，「要拒人於門外令人痛心，因為我們是他們的最後希望」。

70組織籲加碼補貼

利物浦的Micah食物銀行，目前每周有400個家庭求助，較去年的約220個多近一倍。該銀行今夏有幾個星期斷斷續續派清食物，義工要減少食物包分量，有時甚至要提早關門。旗下有超過1300間食物銀行的The Trussell Trust稱，很多分行都出現庫存短缺，呼籲政府緊急增加發放福利，讓更多民眾有能力購買必需品。

報道稱，70個慈善組織呼籲保守黨兩名黨魁候選人增加向低收入家庭發放的緊急援助金超過一倍，以避免今個冬天出現「災難」，在野工黨和自民黨則要求當局為能源價格設定上限。

（獨立報）