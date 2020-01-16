共和黨內部分歧 有斥FBI如蓋世太保有撐司法

特朗普住所被搜消息傳出後，有支持者到其住所外聚集，亦有共和黨議員力撐特朗普，如眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周二在Twitter帖文呼籲停止資助FBI，參議員斯科特（Rick Scott）亦把FBI與納粹德國的秘密警察蓋世太保（Gestapo）作比較。

促公開FBI搜查行動理據

共和黨內部有相反意見。屬黨內溫和派的馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）周日接受美國ABC新聞訪問，稱黨友的指控荒唐及危險，「對我們的聯邦執法人員和我們的司法系統失去信心，對這國家而言是非常嚴重的問題」。阿肯色州長哈欽森（Asa Hutchinson）周日接受CNN節目訪問，一方面認為FBI高層犯錯，但同時指不可認為FBI人員入屋搜查時並非在履行執法人員的職責。

共和黨人未有放棄要求當局就事件交代更多詳情，周日要求法院公開FBI的宣誓書，以展示搜查海湖莊園的理據。參議員朗茲（Mike Rounds）接受全國廣播公司（NBC）節目訪問，稱認為公開宣誓書最少有助證實這是搜查是有正當理由。至於參議院情報委員會則向司法部和國家情報總監辦公室要求，以機密方式提供被檢取的文件。

（紐約時報/衛報）