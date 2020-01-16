美兩大執法部門警告本土襲擊風險 搜特朗普寓所餘波 空前數量網上威脅籲襲FBI、打內戰

這份內部聯合公告指出，針對執法部門的威脅主要來自網上多個平台，FBI及DHS希望確保執法部門、法院及政府部門人員充分了解這些威脅、刑事及暴力事件涉及的範圍。公告不點名稱，FBI及DHS發現，「在一次獲法庭批准在佛州棕櫚灘執行的搜查令行動」後，網上針對聯邦官員及設施的暴力威脅有所增加，其中包括在FBI總部外放置骯髒彈，鼓吹發動「內戰」及「武裝叛亂」的聲音近日亦正增加。這些威脅涉及具體的目標、使用的戰術及武器。

FBI國土安全部罕有聯發公告

FBI及DHS已確認多宗明確威脅，「要求針對性地殺死與搜查海湖莊園案有關的司法、執法和政府官員，包括批出搜查令的聯邦法官」。公告稱，當局還留意到網上流傳可能成為暴力目標人士的個人信息，例如住址及家庭成員的身分。

公告特別提及上周四42歲男子希費爾（Ricky Shiffer）手持AR-15步槍和釘槍，企圖闖入FBI俄亥俄州辛辛那提的辦公室，其後在逃走時被執法人員擊斃。案發前幾小時，希費爾曾在特朗普成立的社交平台Truth Social上發文，稱他想殺死FBI探員。哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，在FBI搜查海湖莊園後，這類暴力極端主義內容帖文充斥極右討論區及社交平台，「內戰」、「裝彈上膛」等字詞屢見於Telegram頻道、Reddit和特朗普支持者常到的熱門論壇TheDonald。

11月中期選舉恐成極右「引爆點」

公告指出，從目前威脅言論來看，本土暴力極端分子可能將11月中期選舉視為「另一個引爆點」，針對包括聯邦執法人員在內、被視為意識形態對手的威脅升級。

美國有線新聞網絡（CNN）上周六引述執法部門消息報道，自搜查行動後，FBI面對「前所未見」的大量威脅，上周五網上更流傳簽署搜查令的兩名FBI探員姓名。

紐時：特朗普涉隱晦威脅司法部

司法部長加蘭上周四證實是他親自批准向法院申請搜查令，《紐約時報》周日報道，在加蘭作出有關聲明前不久，一名與特朗普關係密切的人聯絡了司法部一名官員，希望對方向加蘭傳達信息。報道指，特朗普想加蘭知道，他發現民眾對FBI的搜查感到憤怒，一名知情人士透露，特朗普希望傳達的信息是：「這個國家起火，我要怎樣做才能（給局勢）降溫？」華盛頓公民責任與道德組織的研究主任馬圭爾（Robert Maguire）認為，這條信息可被理解為一種「隱含的威脅」，似乎暗示特朗普可「燃起暴力的火焰」。

（CBS/CNN/ABC/紐約時報/Politico）