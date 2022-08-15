拉什迪好轉可說話 疑犯手機檢涉革命衛隊資訊

【明報專訊】小說《撒旦詩篇》印度裔英國作家拉什迪上周五在美國紐約州一所學院準備演說時遇刺重傷，經理人確認拉什迪前日（13日）情况好轉，已除下呼吸機並能夠說話。涉案疑兇馬塔爾前日首次提堂，否認企圖謀殺及傷人控罪，檢察官則指他有預謀犯案。
否認企圖謀殺、傷人控罪
肖托夸縣（Chautauqua）檢察官表示，拉什迪身中最少10刀，包括右頸3處刺傷，腹部4處刺傷，右眼、胸部及右大腿各一處刺傷。同為作家的塔西爾（Aatish Taseer）上周六晚在Twitter發帖，指拉什迪已經除下呼吸機，能夠說話甚至說笑。拉什迪的經理人懷利（Andrew Wylie）同日亦向《紐約時報》證實拉什迪已開始說話；早前他指拉什迪可能失去右眼，手臂神經受損，肝臟受傷。
被控二級企圖謀殺罪和二級傷人的馬塔爾（Hadi Matar）前日出庭，否認控罪。據紐約州法律，企圖謀殺罪成最高可判囚25年。檢察官在庭上稱馬塔爾有預謀犯案，指他乘巴士從伊利湖（Lake Erie）海岸一處前往肖托夸學院，購買通行證出席拉什迪的講座。聯邦調查局（FBI）人員上周五晚到馬塔爾位於新澤西州伯根縣（Bergen）的住宅搜查。
美國全國廣播公司（NBC）上周五報道，當局初步檢視馬塔爾社交網站帳號後，發現他同情什葉派極端主義，支持伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊，又在他的手機短訊程式上發現革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼和一名同情伊朗政權的伊拉克極端分子的照片。蘇萊曼尼2020年被美軍暗殺。
美國有線新聞網絡（CNN）報道，馬塔爾近期經常到新澤西州一間健身室，健身室東主博伊爾（Desmond Boyle）稱對方文靜有禮，總是愁眉苦臉，每次到來的表情都像「這是人生最糟糕一天」般。健身室經理指馬塔爾4月11日加入健身室，參加了27堂課程，但日前突稱「將有一段時間不能前來」，希望取消會籍。
父母原籍黎巴嫩
有黎巴嫩官員指馬塔爾的父母來自黎巴嫩南部城鎮亞龍（Yaroun），鎮長特菲（Ali Tehfe）說馬塔爾父母移民到美國，馬塔爾在美國出生及成長。當路透社記者問特菲，馬塔爾一家是否與獲伊朗支持的真主黨有聯繫或是否支持該組織時，特菲稱沒有關於他們政治立場的資料。
（路透社/法新社/衛報/CNN）
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