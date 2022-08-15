拉什迪好轉可說話 疑犯手機檢涉革命衛隊資訊

否認企圖謀殺、傷人控罪

肖托夸縣（Chautauqua）檢察官表示，拉什迪身中最少10刀，包括右頸3處刺傷，腹部4處刺傷，右眼、胸部及右大腿各一處刺傷。同為作家的塔西爾（Aatish Taseer）上周六晚在Twitter發帖，指拉什迪已經除下呼吸機，能夠說話甚至說笑。拉什迪的經理人懷利（Andrew Wylie）同日亦向《紐約時報》證實拉什迪已開始說話；早前他指拉什迪可能失去右眼，手臂神經受損，肝臟受傷。

被控二級企圖謀殺罪和二級傷人的馬塔爾（Hadi Matar）前日出庭，否認控罪。據紐約州法律，企圖謀殺罪成最高可判囚25年。檢察官在庭上稱馬塔爾有預謀犯案，指他乘巴士從伊利湖（Lake Erie）海岸一處前往肖托夸學院，購買通行證出席拉什迪的講座。聯邦調查局（FBI）人員上周五晚到馬塔爾位於新澤西州伯根縣（Bergen）的住宅搜查。

美國全國廣播公司（NBC）上周五報道，當局初步檢視馬塔爾社交網站帳號後，發現他同情什葉派極端主義，支持伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊，又在他的手機短訊程式上發現革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼和一名同情伊朗政權的伊拉克極端分子的照片。蘇萊曼尼2020年被美軍暗殺。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，馬塔爾近期經常到新澤西州一間健身室，健身室東主博伊爾（Desmond Boyle）稱對方文靜有禮，總是愁眉苦臉，每次到來的表情都像「這是人生最糟糕一天」般。健身室經理指馬塔爾4月11日加入健身室，參加了27堂課程，但日前突稱「將有一段時間不能前來」，希望取消會籍。

父母原籍黎巴嫩

有黎巴嫩官員指馬塔爾的父母來自黎巴嫩南部城鎮亞龍（Yaroun），鎮長特菲（Ali Tehfe）說馬塔爾父母移民到美國，馬塔爾在美國出生及成長。當路透社記者問特菲，馬塔爾一家是否與獲伊朗支持的真主黨有聯繫或是否支持該組織時，特菲稱沒有關於他們政治立場的資料。

（路透社/法新社/衛報/CNN）