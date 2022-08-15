支持者促營造「劣勢鬥士」形象 乘勢選總統

【明報專訊】海湖莊園搜查事件很可能讓特朗普得以自我塑造成「政治烈士」，爭取選民擁護，壯大其2024年競逐總統寶座的決心，與總統拜登再度對決的機會大增。特朗普的支持者及部分共和黨人指摘民主黨把聯邦機構當作對付特朗普的「武器」，已在呼籲特朗普立即宣布參選以回應美國聯邦調查局（FBI）行動。
休斯敦大學政治學教授羅廷豪斯（Brandon Rottinghaus）對《新聞周刊》說：「特朗普的擁躉忠誠且滿懷怨恨，聯邦調查局突擊搜查事件，成為使得他們更狂熱的完美事件。」他稱特朗普能歸咎搜查出於政治動機，沿承執政6年所塑「局外人」受政治迫害形象，以及以「劣勢鬥士」（underdog fighter）自居。
特朗普本有籌謀再選迹象，他控制的「拯救美國政治行動委員會」（Save America PAC）籌得1.03億美元。若真的參選，很大機會重現與拜登對決的大選局面。拜登視抗衡特朗普為個人使命。據白宮助手說，他因見特朗普在國會山莊騷亂事件中的角色及所獲共和黨支持，爭取連任的決心也已增強。
不過對於美國選民，那可能是另一場噩夢。7月一項民調，60%認為拜登不該參選，不想特朗普參選的也有57%。
（法新社/彭博社/新聞周刊）
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