支持者促營造「劣勢鬥士」形象 乘勢選總統

休斯敦大學政治學教授羅廷豪斯（Brandon Rottinghaus）對《新聞周刊》說：「特朗普的擁躉忠誠且滿懷怨恨，聯邦調查局突擊搜查事件，成為使得他們更狂熱的完美事件。」他稱特朗普能歸咎搜查出於政治動機，沿承執政6年所塑「局外人」受政治迫害形象，以及以「劣勢鬥士」（underdog fighter）自居。

特朗普本有籌謀再選迹象，他控制的「拯救美國政治行動委員會」（Save America PAC）籌得1.03億美元。若真的參選，很大機會重現與拜登對決的大選局面。拜登視抗衡特朗普為個人使命。據白宮助手說，他因見特朗普在國會山莊騷亂事件中的角色及所獲共和黨支持，爭取連任的決心也已增強。

不過對於美國選民，那可能是另一場噩夢。7月一項民調，60%認為拜登不該參選，不想特朗普參選的也有57%。

（法新社/彭博社/新聞周刊）