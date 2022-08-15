紐時：特朗普一方6月稱已交文件 涉假聲明

知情人士向《紐時》表示，美國司法部反情報及出口管制部門主管布拉特（Jay Bratt） 6月3日帶隊到海湖莊園，與特朗普和其團隊會面，其間特朗普代表律師科科倫（M. Evan Corcoran）與鮑勃（Christina Bobb）向布拉特及調查人員展示特朗普從白宮搬至莊園，存放在一個儲物室的一箱箱文件及資料。其中兩名知情人士更指出，布拉特等人離開時帶走一些標註為機密的文件，並獲一名特朗普律師簽署聲明，證實所有存放在莊園內一處儲物範圍文件箱內的機密材料已交還。然而，FBI探員上周一（8日）突襲海湖莊園時帶走了11套機密資料，包括部分被列為高度機密的文件。

美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）去年發現特朗普卸任前從白宮不當帶走部分文件及其他政府資料。至今年1月特朗普交還了15箱相關材料，NARA人員發現當中含大量被標註為機密的文件，於是轉介司法部調查。司法部召集大陪審團，並於春季發傳票要求特朗普交還更多文件。《紐時》指顧問促請特朗普交出文件，但他們稱特朗普堅持繼續持有當中部分資料，觸發布拉特6月帶人到海湖莊園交涉。

（紐約時報/彭博社）