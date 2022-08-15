紐時：特朗普一方6月稱已交文件 涉假聲明

【明報專訊】美國聯邦調查局（FBI）和司法部一周前突擊搜查前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園事件，被揭更多內情。《紐約時報》上周六（13日）引述4名知情人士稱，搜查前調查人員6月3日曾訪海湖莊園，獲特朗普代表律師簽署聲明，確認已交還政府所有機密資料。報道指該份聲明或暗示特朗普及其團隊實際上未有就交還機密資料與調查員充分合作，亦可解釋他們涉嫌觸犯的其中一宗罪為何是妨礙司法公正。
知情人士向《紐時》表示，美國司法部反情報及出口管制部門主管布拉特（Jay Bratt） 6月3日帶隊到海湖莊園，與特朗普和其團隊會面，其間特朗普代表律師科科倫（M. Evan Corcoran）與鮑勃（Christina Bobb）向布拉特及調查人員展示特朗普從白宮搬至莊園，存放在一個儲物室的一箱箱文件及資料。其中兩名知情人士更指出，布拉特等人離開時帶走一些標註為機密的文件，並獲一名特朗普律師簽署聲明，證實所有存放在莊園內一處儲物範圍文件箱內的機密材料已交還。然而，FBI探員上周一（8日）突襲海湖莊園時帶走了11套機密資料，包括部分被列為高度機密的文件。
美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）去年發現特朗普卸任前從白宮不當帶走部分文件及其他政府資料。至今年1月特朗普交還了15箱相關材料，NARA人員發現當中含大量被標註為機密的文件，於是轉介司法部調查。司法部召集大陪審團，並於春季發傳票要求特朗普交還更多文件。《紐時》指顧問促請特朗普交出文件，但他們稱特朗普堅持繼續持有當中部分資料，觸發布拉特6月帶人到海湖莊園交涉。