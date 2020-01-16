蓋達未死 ISIS餘燼吹又燃

無力遏制ISIS分支

塔利班重奪喀布爾後，美軍被迫提早完成撤軍，但在去年8月26日，喀布爾國際機場外入閘處和附近酒店遭受炸彈襲擊，造成最少13名美軍和逾60名平民喪生，ISIS-K隨即承認責任。這次恐襲不但是美軍自2011年以來在阿富汗的最大折損，更加深外界對塔利班未必能夠控制或遏制ISIS-K的憂慮。

ISIS-K是由部分叛出塔利班的武裝分子，2015年聯同南亞鄰國宗教激進人士組成的新恐怖組織，宣誓效忠ISIS，並成為其分支，但兩者確切合作關係有多深則存在疑問。ISIS-K即使在美軍駐守阿富汗時期已作案纍纍，到美軍撤出後，ISIS-K繼續發動恐襲，迫使塔利班更開始嘗試將其清洗。塔利班今年7月公開指摘ISIS-K是「虛假派系」，禁止國民跟其接觸。

對比之下，蓋達被指一如在拉登時代般跟塔利班保持友好，跟塔利班內部掌控重要軍權的哈卡尼家族關係密切，得到對方庇蔭。哈卡尼家族的代表人物是內政部長西拉賈丁。

這份反恐疑慮不止於西方，北京也不例外，中方早在阿富汗正式變天前已開始施壓塔利班，要求遏制「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（ETIM）等恐怖組織，促使塔利班承諾不會容許境外武裝勢力以阿富汗為據點策劃對外襲擊。阿富汗塔利班有否能力阻止巴基斯坦塔利班（TTP）攻擊中方目標仍有疑問，但它確有協助斡旋，促使巴基斯坦軍方跟TTP達成停火共識，但TTP創辦人之一的呼羅珊尼上周一在阿富汗被炸死，為雙方合作帶來變數。

（世局解碼）