西方「斷水喉」 人道危機惡化

國際組織人權觀察分析指出，阿富汗經濟和人道危機的兩大關鍵，在於美國自塔利班復辟後先後牽頭截斷新政權的財源，一方面迫使世界銀行叫停透過「阿富汗重建信託基金」支付阿富汗教師、醫護人員等必要員工薪金的20億美元援助，另一方面促成取消阿富汗央行在全球多國金融體系的身分憑證，藉此凍結前朝政府存放在美國的70億美元外匯儲備。

塔利班無法動用阿富汗政府的海外資產下，只好尋求擴大出口煤炭和鴉片等拓源，但遠不足夠填補穩定貨幣和活絡社會所需，包括無錢進口糧食和石油等民生必需品。阿富汗柴油、麵粉、大米、糖的價格按年急升50%，每日生活費不足兩美元的人口估計在過去一年由72%升至97%。

九成民眾無力購糧 精英流失

聯合國警告，阿富汗的人道危機是「世上最惡劣」。該國3800萬人口中有約2200萬缺糧，90%民眾無力購糧，國內天旱和俄軍侵烏更加深困境。阿富汗東南部省6月發生6.1級地震，造成過千人死亡，進一步加深人道危機。

美國7月底據報曾提出以國際監管信託形式解凍阿富汗政府的約半數資產，以助塔利班政權紓緩人道危機，但迄今談判進展有限，也被上述經濟學家質疑不足夠。

塔利班本身的宗教保守專制統治，則令阿富汗經濟更難看到曙光。阿富汗央行大部分職員以至其他最優秀的國內精英在變天前後各找辦法逃離，促使塔利班一度公開呼籲國民留守協助重建國家。但在女性權利以至其他自由和權利受限下，阿富汗精英的流失潮無法遏止。

（世局解碼）