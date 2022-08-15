賦權承諾成空 箝制工作、教育、出行

「公義！公義！我們受夠了被忽略！」

約40名阿富汗女性上周六（13日）走上首都街頭，向着教育部大樓前進，舉行塔利班重新統治以來罕有的女性示威，一邊高呼以上口號，一邊展示寫上「8月15日是黑色之日」的標語橫額，表達她們對阿富汗變天一年以來所受委屈的不滿。

然而，塔利班士兵很快趕到，首先向天開槍，然後追逐和以槍柄毆打示威女性。示威搞手向《衛報》表示，塔利班情報部門不但撕毁標語橫額，還沒收了部分示威者的手機，但她們表明不會屈服於塔利班對女性的噤聲。

這場示威充分反映過去一年阿富汗女權如何走回頭路。從現場相片可見，許多女性示威者即使頭戴圍巾，但未有以面紗蒙面，這違反了塔利班5月定下的規矩。

塔利班去年9月（即回朝後翌月）即公布「全男班」並宣布廢除婦女事務部，重設執行伊斯蘭教法的「勸善懲惡部」。到今年5月，勸善懲惡部宣布恢復要求女性「由頭包到落腳」的服飾規定，要不穿上蒙面罩袍（burqa），要不穿上長罩袍（abaya）配搭面紗（niqab），惹來國外炮轟打壓女權。部門發言人宣稱這不是對女性的限制，而是「《可蘭經》的命令……真主和（先知）穆罕默德的命令」，但這做法一直被質疑並不真正符合伊斯蘭教法。

未允女性返回中學 涉內部爭端

對阿富汗女性而言，更難捱的也許是塔利班對教育和工作權利的踐踏。塔利班發言人穆賈希德在喀布爾去年8月易主後不久曾表示，女性未來仍可「在伊斯蘭教的框架下」活躍於社會，包括工作和讀書，但如今看來只是空話。

塔利班奪權後，初期已恢復容許女性就讀小學和大學，這點看上去要比他們1990年代統治時一刀切禁止女性讀書較佳，但事實上要到今年3月，塔利班才宣布重新容許女性返回中學。然而在中學重新開課數小時後，塔利班又以衣著問題為由改口。即使5月公布服飾規定後，迄今仍未有公布女性返回中學。

據BBC報道，這涉及塔利班的內部爭端，教育部對中學向女性重開的決定被最高層推翻也感到驚訝，畢竟部分塔利班高層也有女兒在巴基斯坦和卡塔爾讀書；部分教士也發出伊斯蘭教令（fatwa），公開支持女性教育權。

丟職憂清算 前公務員行乞養家

即使完成學業，阿富汗女性在社會也難以立足。塔利班禁止女性在未有男性監護人陪同下遠行或出國，除了醫護等必要職業，女性也無法任職政府。據《衛報》上月報道，在美軍駐守時代曾任職政府的女性在塔利班統治後不久即被送回家中，被大幅減薪之餘，也無法做任何實事。一些女性政府職員更向《衛報》透露，近期收到塔利班官員要求她們推薦男性親屬取代其職位，理由是「辦公室工作量上升，需要聘請男性代替我們」。化名Maryam的37歲受訪者原任職財政部逾10年，自言塔利班復辟後就將她貶職和減薪，「我甚至無法負擔兒子的學費」。一名在前朝任職警察的寡婦在塔利班復辟後便丟了工作，還提心吊膽恐被清算，如今她要在街頭乞討，以養活自己和兩名女兒。

（世局解碼）