化名避伊朗追殺令 半年遷居56處

印度裔的拉什迪原為廣告文案寫手，1975年開始發表小說，曾奪英國小說文壇最高榮譽布克獎。1988年秋出版的《撒旦的詩篇》講述兩名印度裔穆斯林遇空難時，其一變做了伊斯蘭教天使「吉布里爾」（Gabriel），另一人轉化成魔鬼。因書內部分內容滲用伊斯蘭歷史，賦予想像與諷刺創作，安插了先知穆罕默德與魔鬼交易的情節等，許多穆斯林認為是褻瀆神明，感到十分憤怒。

遇襲前不久才稱生活「相對正常」

他出書後不久就受到死亡威脅。不到半年，伊朗最高領袖霍梅尼還頒下「教令」（fatwa），鼓吹全球穆斯林殺掉他。他遂在英國警方安排下，化名「安東」（Joseph Anton）躲起來，大部分時間居於威爾斯的偏遠農舍，起初半年更換過56處安全屋。他記述當年生活如同被禁錮，即使想跟兒子在公園踢波，都是「不可能實現的夢」。那期間，相關的兩名外語版翻譯遇襲一死一傷，一名挪威出版商被槍擊重傷，他也跟妻子離婚。直至1997年哈塔米出任伊朗總統聲稱不再追殺他，他才逐步結束匿藏生涯。拉什迪今次遇襲前不久接受德國《明星》（Stern）周刊專訪。他表示，經過藏匿多年，目前生活「相對正常」了。

拉什迪曾表示不後悔發表《撒旦的詩篇》，說躲藏的經歷使他比從前更珍視文學藝術、言論自由等，以及更討厭偏執、審查之類。他1999年道：「這可能是不愉快的十年，但這是正確的鬥爭，為我最相信的東西與我最不喜歡的東西而鬥爭。」

（衛報/法新社/路透社/CNN）