被捅多刀 拉什迪恐單目失明損一臂 美媒：疑犯同情什葉派極端主義

75歲的拉什迪（Salman Rushdie）1988年發表 《撒旦的詩篇》（The Satanic Verses）被指褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，觸怒保守派穆斯林，1989年被當時伊朗最高領袖霍梅尼懸賞逾300萬美元（約2340萬港元）追殺。拉什迪上周五預定在紐約州肖扎夸學院（Chautauqua Institution）一個劇場以藝術自由為題向數百名觀眾發表演說，並接受訪問。早上約近11時，拉什迪在台上甫坐下，黑衫黑褲蒙面的馬塔爾就衝上台施襲。目擊的美利堅大學政治教授萊文表示，覺得襲擊者「想殺了」拉什迪，他「重複狠狠地刺」，「企圖在被制服前盡可能多捅」。目擊者稱拉什迪的頸、腹被捅刺了多下，有人稱他20秒間就中了10至15刀。

拉什迪的經理人懷利（Andrew Wylie）透露，拉什迪接受了數小時的手術，須使用呼吸機，無法講話。他還說：「拉什迪恐怕會一眼失明，其手臂神經被切斷，肝臟被刺受創。」

目擊者稱拉什迪中15刀 斥安檢鬆懈

坐在前排的舒什科說，主辦方沒有為伊斯蘭教令（Fatwa）針對的嘉賓提供保安，令人震驚。他表示，事發時周圍「零保安」，沒有保安員阻攔觀眾靠近講台。活動沒有搜查攜帶物品，沒有金屬探測器或別的安檢措施。有消息人士告訴CNN，肖扎夸學院管理層拒絕增加保安的建議，擔心保安措施拉遠了講者和觀眾的距離，改變了該機構文化。

紐約州警方證實施襲者是持門票入場的24歲青年馬塔爾（Hadi Matar），相信他單獨犯案，他在現場遺下一個背囊和一些電子器材，行兇動機未明，聯邦調查局（FBI）已參與調查。

全國廣播公司（NBC）引述執法消息報道，馬塔爾生於加州，最近遷至新澤西州，其社交網站帳戶顯示，他同情什葉派極端主義，支持伊朗政府和伊朗伊斯蘭革命衛隊，但與革命衛隊沒有明確聯繫。

國際社會譴責襲擊 伊朗官方未置評

國際社會則普遍譴責襲擊，斥是侵犯言論自由。英國首相約翰遜稱拉什迪只是「行使我們必須捍衛到底的權利」。美國國家安全顧問蘇利文稱襲擊「應受譴責」。史提芬京、羅林等國際名作家和文化界組織也發聲指摘暴行。

伊朗官方未有針對拉什迪受襲發表評論，但代表伊朗在維也納參與核談判的小組顧問馬蘭迪（Mohammad Marandi）昨在Twitter說：「我不會為一個對穆斯林與伊斯蘭充滿仇恨和蔑視的作家流淚。」伊通社等眾多伊朗國營傳媒稱拉什迪是「叛教作家」。

（CNN/路透社/法新社/NBC/GoErie）