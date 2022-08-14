河流受污染 德國波蘭現噸計死魚

德國東部小鎮施韋特（Schwedt）附近的奧德河河段近日有大量死魚漂浮，相信來自波蘭上游。波蘭居民與釣魚客早在7月28日首次通報出現大量死魚，至今已發現數以噸計。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）前日表示，死魚事件可能是大量化學廢料倒入河導致，必會究責，並承認污染規模非常大，奧德河可能需要數年才能恢復自然狀態。莫拉維茨基已解僱了國家水源管理局長達察（Przemyslaw Daca）及環境保護督察長米斯特扎克（Michal Mistrzak），批評兩人管理的機構應更早處理今次事件。達察稱，截至周四晚已發現超過11噸死魚。

德批波蘭遲通報 波蘭炒兩局長

德國環境部長萊姆肯（Steffi Lemke）敦促對這宗「環境災難」展開全面調查。德國下奧得河河谷國家公園副園長陶滕哈恩（Michael Tautenhahn）向法新社說：「德國這一邊看見到處都是死魚。我深感震驚，我覺得在這裏的幾十年工作都化為烏有……水就是我們的生命。」他指出，不僅是魚死了，還有青口及無數其他水中生物都受到危害，「這可能只是冰山一角」。

過去數年，奧得河被認為是一條相對乾淨的河流，棲息了40種本地魚類。德國當局正檢驗哪些物質導致魚類死亡，較早時顯示水中的水銀含量極高，但上周五晚的測試結果則顯示水中含鹽量遠超正常。

（法新社/路透社）