為特朗普辯護否 共和黨陷分歧

共和黨籍的眾議院情報委員會副主席特納（Mike Turner）上周五（12日）承認，如海湖莊園存有高機密資料，將引起重大國家安全疑慮，但質疑資料內容即使與核武相關，亦未必會即時威脅美國安全。特納又表態支持執法人員，批評有黨友呼籲「摧毀FBI」等言論離譜。

另一眾院情報委員會共和黨籍成員斯圖爾特（Chris Stewart）亦表示，不當處理敏感機密屬嚴重違法，促請委員會搜集更多案情資訊。

由共和黨保守派眾議員組成的「自由黨團」（Freedom Caucus），則取消了原定上周五早上舉行、批評司法部的記者會。

眾議員籲「閂FBI水喉」

不過，仍然有不少共和黨人繼續大力支持特朗普，甚至不惜攻擊司法部門。喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周二就在Twitter呼籲「閂FBI水喉」（defund the FBI），上周五又表示已草擬好彈劾司法部長加蘭的議案，指控對方「政治迫害」特朗普。

（紐約時報/Politico）