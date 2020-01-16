特朗普涉違3宗罪 包括《間諜法》 FBI海湖莊園檢5組最高機密文件 一屬最重要類別

美國聯邦調查局（FBI）探員上周一突擊搜查海湖莊園，觸發政治風波，促使司法部長加蘭上周四向法官申請解封搜查令內容，法官翌日批准後，司法部隨即公開。

搜查令內容顯示，調查人員尋求取得所有「非法管有的含證據、違禁、犯罪所得之實體文件和紀錄」，這些資料的相關案件「涉違反3項法例」，分別為《美國法典》第793款「收集、轉移或遺失國防資訊」（俗稱《間諜法》）、第2071款「隱藏、移除或損毁任何政府文件」和第1519款「在聯邦調查或一般施政中破壞、篡改或偽造政府文件」。

搜查令准許搜查海湖莊園內一間被稱為「45辦公室」（特朗普是第45屆總統）的房間，以及寓所內特朗普和職員所用、存放箱子或文件的其他房間和範圍。搜查後經特朗普團隊確認的物品清單列明FBI周一檢取30個項目的物品（包括20個箱），當中11組為「涉密」（classified）文件，按涉密級別由高至低「最高機密」（top secret；TS）、「機密」（secret）和「保密」（confidential），分別有4組、3組和3組；餘下一組被標註為「最高機密或敏感隔離信息（TS/SCI）」，份屬最重要的機密，公開的話或會對美國國家安全和利益造成「異常嚴重」的損害。

另檢涉馬克龍資料、盟友斯通特赦令

檢取物品還包括涉及法國總統馬克龍的資料，還有一些相片、一份手寫筆記和一份給予特朗普盟友斯通（Roger Stone）的特赦令。斯通因妨礙調查俄羅斯干預2016年美國大選而罪成入獄，到2020年12月獲特朗普赦免。

《華郵》引述特朗普政府時期的國家安全會議高層成員阿里（Javed Ali）說：「部分由特朗普所持有的東西令人咋舌，當離開政府機關時這些都不能帶走，前總統也不例外。」

特朗普前天在旗下社交平台Truth Social稱，相關文件在他「卸任前不久已全部解密」，又指FBI等當局根本不必闖進海湖莊園「搶奪」任何東西，「只需提出要求」便能取得文件。

《紐約時報》指出，倘無正式文件，將難以證明特朗普說法真假，但就算特朗普以「文件已解密」為由申辯，也仍有可能被追究法律責任，當中關鍵是涉及《間諜法》的部分。美英傳媒引述法律專家指出，《間諜法》訂明只要蓄意非法取得、管有或散播危害美國安全的資料即屬違法；其餘兩項涉案法例亦涵蓋不當處理所有美國政府文件，不限於機密與否。

傳媒入稟要求進一步公開宣誓書

由於搜查令和物品清單多只標明FBI檢走箱子的代號，當中文件等物品的內容未有公開，已有數間傳媒機構入稟要求進一步公開當局申請搜查的宣誓書（affidavit，又稱誓章），希望進一步了解搜查目的和目標物品。

（華盛頓郵報/紐約時報/金融時報）