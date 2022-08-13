黎巴嫩男提款遭拒 挾人質被讚英雄

為救父取手術費 淋油開槍威脅

42歲男子侯賽因（Bassam al-Sheikh Hussein，上圖）周四中午到貝魯特的黎巴嫩聯邦銀行分行，要求提取帳戶內21萬美元（164萬港元）積蓄的一部分，被銀行拒絕。侯賽因稱要拿錢為父親繳付手術費用，並隨即拔槍指嚇職員，又四處灑汽油，揚言要自焚和殺死銀行內所有人。他挾持了5名銀行職員和一名客戶，黎巴嫩傳媒Al-Jadeed報稱其間他開了至少兩槍。

事發後，銀行外聚集大批民眾，不少身同感受者讚揚侯賽因，大叫「你是英雄」口號，不少網民亦在社交平台表示支持。人質事件僵持6小時，銀行最終同意侯賽因提取3.5萬美元（約27萬港元），他隨後釋放所有人並投降，暫時未知他會否被檢控。

允取部分款項後投降

黎巴嫩自2019年爆發金融危機以來，銀行嚴格限制存戶提取存款，很多人每月只准提取約200美元，雖然銀行聲稱會為醫院護理費用等人道主義情况酌情處理，但存戶稱很少獲豁免限制。3年來當地貨幣累積貶值90%以上，通脹嚴重，約八成黎巴嫩人墮進貧窮線。

（法新社/路透社/衛報）