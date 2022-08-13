87年來最乾7月 英列多地旱災 水務公司須對工商住戶限水

英國氣象局為本周末的乾旱狀况，對英格蘭大部分地區發出最高級別火災危險警告，另由周四（11日）凌晨起向英格蘭南部、中部和威爾斯部分地區發出第二高級別的「橙黃色」（amber）酷熱警告，生效期至周日。英國「國家乾旱組」（The National Drought Group）原定每年於3月春天、10月秋季開會兩次。惟因應英國今夏少雨兼逢異常高溫，該小組昨日遂在7月之後再召開會議，就目前1976年以來持續最久的乾旱問題，對轄下14區之中的8個，宣布出現「旱災」。蘇格蘭和威爾斯類似小組亦將開會討論異常乾旱狀况。宣布「旱災」能讓水務公司對工商住宅用戶採取更嚴格的制水措施，例如限時供水，禁止用噴水裝置洗車和抹窗等不必要用水。英格蘭上次作有關宣布是在2018年。

泰晤士河源頭下移16公里

官方宣布前，5家英格蘭與威爾斯的水務公司，包括擁有倫敦一帶1500萬用戶的泰晤士水務公司（Thames Water），已實施或將實施「軟喉禁令」，限制用軟喉灑水淋草坪或洗車等；英國東南水務公司（South East Water）亦已禁止用戶使用噴水管及灑水系統；約克郡水務局則於昨天表示，酷熱和乾旱使約克郡河流水流量減少，水庫存水比預期少約兩成，宣布本月26日起實施該措施。

英國7月19日錄得40.3℃歷來最高溫紀錄，上月降雨量也只有正常7月平均雨量的35%。英格蘭東部和南部自今年1月，已持續近150天少雨甚或無雨，上月英格蘭東南部和中南部平均雨量少至5毫米，為1836年有紀錄以來最少。暑熱缺雨水，使英國第二大河流泰晤士河的源頭由格洛斯特郡的肯布爾（Kemble），大幅下移16公里至薩默福德凱恩斯（Somerford Keynes），這段河段乾涸至「沒有水生生物迹象」，為夏季罕見。由於灌溉不足，薯仔、粟米、紅蘿蔔等料將失收，牛奶產量亦將因奶牛攝取營養不足而減產。水務部長道布爾（Steve Double）昨說，所有水務公司向政府保證了維持必要供水，當局將密切監察旱情對農業與環境的影響。

東部南部自1月少雨 農作物恐失收

法國亦遇上歷來最乾旱夏天。西南部波爾多附近近日出現消防官員形容為「怪獸」的山火，其火鋒（Fire Front）長達40公里，燒毁逾1.4萬公頃土地，鄰國派出數百名消防員、消防車、擲水彈機協助撲火。

（衛報/路透社/ITV/BBC）