尹錫悅「光復節」特赦三星李在鎔 冀救經濟危機

賄賂朴槿惠 原被禁刑滿5年內就業

韓國因為慶祝結束二戰脫離日本殖民管治的8月15日「光復節」，履新100天的尹錫悅周五首次行使特赦權，宣布特赦李在鎔等4名著名商人。政府發表聲明稱，今次特赦4人，是希望在全球經濟危機中，通過投資技術與創造就業，「領導國家持續增長的引擎」，恢復國家經濟活力。54歲的李在鎔回應時，為所犯罪行再一次鞠躬道歉，承諾將為國家經濟努力奔走，持續投資與為年輕人創造就業機會。

三星電子是全球最大記憶晶片與智能電話生產企業，其營業額佔韓國國內生產總值約五分之一。李在鎔2017年被控向時任總統朴槿惠行賄換取政府支持他繼承三星集團會長位置，2019年判囚30個月。去年8月在服刑18個月後獲有條件假釋，但禁止在今年7月29日刑期屆滿後的5年間就業。

料將組構「新三星」 穩定晶片市場

特赦決定即時生效，李在鎔可恢復從事經營活動，包括回復其企業董事會職位，可以洽談生意和進行交易。韓國財經界分析，他很可能不久由「副會長」正式升為「會長」，組構「新三星」，該公司將維持以半導體為重點產業紓緩晶片市場憂慮，並將通過大手投資、併購等，提升企業競爭力。

同日獲特赦減刑等共1693人，包括貪污罪成被判兩年半緩刑的樂天集團會長辛東彬、東國製鋼會長張世宙等4名著名韓國企業家，但前總統李明博等被定罪的政界人物不在列。

韓國不少財閥在賄賂、挪用公款、逃稅等被定罪後，常能通過上訴而獲減刑或緩刑，部分且能得到總統以「對國民經濟有貢獻」為由的赦免，包括李在鎔亡父、前三星集團會長李健熙。

（韓聯社/韓國每日經濟/彭博社/Newsis）