強生明年停售含滑石粉嬰兒爽身粉

改以玉米澱粉製造 多國已銷售

強生在聲明中說，作為全球產品組合評估一部分，他們決定將爽身粉全面改用玉米澱粉為原料，又表示玉米為原料的爽身粉已在世界多國銷售中。該公司指他們不斷評估及改善產品組合以推動業務增長，有關轉變亦有助他們簡化產品供應、提供可持續的創新，並滿足消費者和不斷變化的全球趨勢的需求。

強生的嬰兒爽身粉1894年面世，被視為強生關愛家庭形象的象徵。惟近年強生面對來自消費者及癌症康復者提出的約3.8萬宗訴訟，其滑石粉產品被指受致癌物石棉污染而會致癌。強生否認產品受石棉污染，指數十年來的測試和監管批准都表明其滑石粉安全，強生周四亦重申有關說法。

路透社2018年的調查報道指出，強生數十年來都知道石棉存在於其滑石粉產品之中。公司內部紀錄、審訊證詞和其他證據亦顯示，至少由1971年到2000年代初，強生的滑石粉原料和爽身粉產品有時檢測出有少量石棉。

陷3.8萬訴訟指致癌 子公司破產代「補償」

強生去年10月成立子公司LTL Management，將相關法律責任「分拆」到這子公司，後者隨即申請破產，以中止待決的訴訟。強生指LTL Management申請破產是補償索償者的「公平方式」。在該子公司申請破產前，強生面臨的和解金額達35億美元（約273億港元），包括1宗22名女子集體索償獲判賠超過20億美元的個案。

（路透社/中央社）