《撒旦的詩篇》拉什迪紐約演講 遭男子上台刺頸

被指辱回 曾面對追殺令

事發在紐約州近水牛城的肖扎夸學院（Chautauqua Institution）。當地傳媒報道，在主持人介紹拉什迪上台時，突然有一名男子衝上講台將拉什迪刺傷。目擊者表示，拉什迪遇襲後能自行走離講台接受治療，而現場照片和影片顯示多人圍着拉什迪，社交網站有用戶指他顯然被刺傷流血，照片影片都顯示在台上拉什迪遇襲位置後面的牆和椅子都有血迹。拉什迪本來打算就美國作為流亡作家和藝術家的庇護地和作為創作表達自由之地發表講話和參與討論。

75歲的拉什迪生於印度一個自由派穆斯林家庭，14歲起負笈英倫，在1981年發表以故鄉印度為背景的《午夜之子》（Midnight's Children），為他贏得英國小說文壇最高榮譽布克獎（Booker Prize），令他一炮而紅。他於1988年推出小說 《撒旦的詩篇》（The Satanic Verses），被指褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，同年起在伊朗和巴基斯坦等穆斯林國家成為禁書。

翌年伊朗時任最高領袖霍梅尼對拉什迪下追殺令，伊朗亦表示懸紅逾300萬美元（逾2340萬港元）給殺死拉什迪的人，一度令英國和伊朗斷交。

擁有美國和英國雙重國籍的拉什迪此後隱身近10年，多次搬家，並獲英國政府保護，直到1998年伊朗政府表明不支持暗殺他後，他才逐漸恢復公開活動，於2000年開始在美國生活。他之後繼續推動言論自由和就其著作辯護，包括為被指辱回的法國《查理周刊》辯護。

（華盛頓郵報/BBC/法新社）