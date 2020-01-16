闖FBI大樓駁火被擊斃 美調查槍手與極右關聯

美媒揭曾赴國會山莊騷亂

美媒引述消息指，涉案男子為42歲的希費爾（Ricky Shiffer，圖）。辛辛那提FBI分局指當日早上約9時15分，一名持械男子企圖進入訪客檢查設施時觸發警報，事敗後駕車逃走，與警方展開追逐。俄亥俄州公路警察發言人丹尼斯（Nathan Dennis）指男子曾向警員開槍，他的汽車後來停在克林頓縣（Clinton County），雙方駁火，到下午約4時半他在一片玉米田被警方擊斃。丹尼斯指警方曾試圖與對方談判但失敗，希費爾向警員擎槍，在場警員於是開火。

FBI搜海湖莊園後 發帖籲備戰殺探員

FBI周一特擊搜查特朗普的海湖莊園後，網上出現大批針對FBI和執法人員的威脅留言；在特朗普成立的社交平台Truth Social上，一個與希費爾同名的帳號用戶曾貼文呼籲他人「準備戰鬥」，及殺死眼見的FBI探員。在希費爾持槍企圖闖入FBI辦公室事件發生15分鐘後，該帳號又貼文稱若沒有他消息，代表他曾嘗試攻擊FBI。NBC引述消息指，去年國會山莊騷亂當日希費爾曾出現在國會山莊，但不清楚他有否闖入大樓。《紐約時報》報道，facebook一段在1月5日上載的影片中，似乎可見他出席騷亂前一晚在華盛頓舉行的親特朗普集會。有執法人員表示，正調查他是否跟參與騷亂的極端組織有聯繫。

（路透社/CNN/Daily Beast）