美司法部長申公開特朗普莊園搜查令 特朗普鼓勵「立即公開」 否認密件涉核武

事緣美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）2021年1月準備帶走特朗普任內的白宮文件紀錄，發現部分資料被不當帶到海湖莊園，至今年2月NARA已從海湖莊園回收15箱資料，當中部分被標註為國家安全的機密及敏感文件，於是將事件轉介司法部。大陪審團認為特朗普未交出所有密件，展開刑事調查並發出傳票，FBI及司法部人員6月3日到海湖莊園視察，包括特朗普在內的人當時表現合作，並曾將部分印有「機密」字眼的文件交給調查人員。

「涉廣泛公眾利益」 加蘭認親自准申搜查令

《華爾街日報》報道，5日後特朗普一方就收到司法部的電郵通知，要他們對放有文件的房間加強門鎖，所有由白宮送往海湖莊園的文件都要在裏面原封不動直至另行通知。《華爾街日報》引述知情人士稱，數周後有人向當局報信，稱海湖莊園內可能藏有更多先前不為所知的機密文件，觸發了周一的突擊搜查。報道引述消息人士稱，調查人員周一撿走約10箱資料，暫存於FBI位於邁阿密的辦公室。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息稱，FBI另發傳票，要求取得海湖莊園的閉路電視影像，以調查誰人曾出入文件存放的區域。

前白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周四向美國有線新聞網絡（CNN）表示，向FBI告密者相信是特朗普團隊最核心6至8名成員中的一人，只有日常陪伴在特朗普身邊的他們，才會知道海湖莊園某秘密保險庫藏有高度機密資料。

司法部和聯邦調查局迄今尚未公布搜查的理由，司法部長加蘭（Merrick Garland）周四首次開腔回應。他在記者會上證實親自批准向法院索取搜查令，強調這具有充分理由。他又說，「鑑於前總統（特朗普）公開搜查行動……事件涉廣泛公眾利益」，故已指示部門入稟法庭要求將搜查令公開。特朗普前晚在旗下社交平台Truth Social表示不反對公開搜查令，更強調「鼓勵立即公開」。

華郵：行動顯官員憂密件落入敵手

司法部前反情報主管勞夫曼（David Laufman）向《華郵》表示，涉非法藏於海湖莊園的文件或涉能損害美國安全的最高機密，故當局須盡快回收。報道引述多名知情人士報稱，FBI周一搜查的目標包括核武相關機密文件，但未知是關於美國還是其他國家的核武等資料，亦未透露這些文件當日已否被回收。報道引述專家指，今次行動顯示政府官員對這類資料可能落入敵對者手中深感憂慮。

不過，特朗普昨在其社交平台發文，指報道是「騙局」，也指針對他的兩次彈劾和「通俄門」調查也是「騙局」，「涉及同一班卑鄙小人」。

（華盛頓郵報/華爾街日報/CNN/新聞周刊）