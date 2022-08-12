金正恩曾發燒 朝稱終戰勝新冠

斥韓文宣氣球「投毒」 揚言報復

朝鮮從沒公布確診新冠病毒人數，只發布每天發燒個案，稱自7月29日再沒錄得有關病例。金正恩周三宣布，國家抗疫勝利，5月12日啟動的「最緊急防疫體系」即日起降級為保持警惕的「正常防疫體系」，但強調朝鮮必須維持「固若金湯的防疫屏障，加強抗疫工作，直至全球公衛危機解除」。金與正在會上透露兄長曾發高燒，首次暗示他可能曾染疫，「即使他病得很嚴重，他一刻也沒躺下休息，只想着必須照顧全國人民，直至抗疫戰結束」。她又批評韓國透過散播反朝文宣氣球「投毒」，警告會報復，甚至消滅韓國政府。

朝鮮自4月底起爆發疫情，官方公布累計約477萬宗發燒個案，74人病歿，死亡率為0.0016%，為全球最低。許多專家質疑有關數據真確性。

分析指出，朝鮮宣布戰勝疫情，可能預示將恢復因防疫封關而受阻的貿易活動，也可能為重啟核武測試鋪路。

（路透社/BBC/韓聯社）